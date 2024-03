Familia de Ariadna Gutiérrez amenaza con demandar a Maripily

La familia de la modelo y presentadora colombiana, Ariadna Gutiérrez, acudió a las redes sociales para compartir un comunicado de prensa donde amenzan con demandar a Maripily Rivera, luego de los diversos encontronazos entre ambas tras la boricua optar por jugar sola y no unirse a las estrategias del “Cuarto Tierra” en la “La casa de los famosos 4” (LCDLF).

“Queremos expresar nuestra tristeza y decepción por la manera tan vil e infame en la que la persona que considerábamos familia y una madre para nuestra Ariadna, es quien ahora le esté haciendo más daño dentro de la casa con sus insultos, humillaciones y difamaciones. El público no es ciego y ha podido observar todo lo que sucede en el 24/7. El público ha conocido a Ariadna, quien siempre se ha manejado ante todas las situaciones con sensatez, elegancia y entereza, y se ha comportado como una verdadera dama”, lee la comunicación escrita publicada en la cuenta de Instagram de Ariadna.

“Queremos decirle a sus detractores que Ariadna no está sola, tiene una familia muy unida que no tenemos miedo de defenderla en redes sociales y si es necesario por los medios legales. Gracias a todos por su apoyo. Atentamente, Familia y amigos cercanos de Ariadna Gutiérrez”, agrega la comunicación.

Comunicación escrita publicada en la cuenta de Instagram de Ariadna Gutiérrez (suministrada)

Fue el pasado fin de semana durante el noveno posicionamiento de la cuarta temporada del reality show de Telemundo, donde los exaliados de María del Pilar Rivera Borrero— nombre de pila de la puertorriqueña— se enfrentaron a ella por sus “actitudes” en las últimas semanas. Con excepción de Lupillo Rivera; Ariadna, Rodrigo Romeh, Clovis Niedow y Pedro “La Divaza” Figueira se pararon frente a la modelo para expresar las razones por las que querían que abandora la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

“Ver cómo me has difamado a mí y a todos mis compañeros, no me queda nada más para decirte que la verdad no deseo que estés aquí más, este último mensaje no va para ti sino para tu hijo Joe Joe que sé que no está orgulloso de lo que estás haciendo últimamente con todos nosotros”, le dijo la colombiana a Rivera.

En respuesta a ello, Maripily le respondió: “No te metas con mi hijo, no lo menciones, no lo conoces, él se siente orgulloso de mí”. Posteriormente, la llamó “chapiadora”. Además, la ha tildado de “mosquita muerta” y de “no ser tan boba” como se pinta.

Desde entonces, se han desatado una serie de controversias entre las dos, siendo la última el día de ayer, martes.

“Chapi, chapi, chapiadora”, empezó a cantar María del Pilar, mientras se sentaba en la sala de la Casa. Acto seguido, Romeh le solicitó que dejara de molestar a la exMiss Universe Colombia, a lo que la empresaria contestó que era lo que había provocado que mencionara el nombre de su unigénito en público.

“Hasta que no me pida perdón (Aridna, no me quedaré callada), porque mi hijo no te conoce, ni tu conoces a mi hijo”, sentenció.

Al momento, el equipo de Maripily no ha reaccionado al respecto.

En la competencia continúan Maripily Rivera, Ariadna Gutiérrez, Silvia “La Bronca” Del Valle, Pedro “La Divaza” Figueira, Aleska Génesis, Alana Lliteras, Clovis Nienow, Cristina Porta, José “La Melaza” Reyes, Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh, Patricia Corcino, Paulo Quevedo, Isis Serrath Gutiérrez y Geraldine Bazán.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero, se expera dure 17 semanas (cuatro meses). El ganador se llevará como premio $200 mil dólares.