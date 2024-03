Maripily le pide disculpas a “La Divaza” el día después que el público la salva

Luego de semanas de tensión en el Cuarto Tierra de la Casa de los Famosos, la modelo puertorriqueña, Maripily Rivera, se disculpó con el participante venezolano, “La Divaza”, el día después que el público salvó a Rivera de la gala de eliminación.

”Si te sentiste ofendido, pues discúlpame, por que somos seres humanos, en momentos de coraje decimos cosas, pero no vale la pena uno estar así. Y, aquí estoy y aquí estaré por los siglos de los siglos, amén. Hasta que el público diga”, expresó la puertorriqueña.

Acto seguido, La Divaza aceptó sus disculpas y expresó su sentir de lo que ha estado ocurriendo contra la boricua en las últimas semanas.

Recomendados

“Lo que quiero es eso, que no haya tensión en el cuarto. Espero que se pueda resolver”, manifestó La Divaza. Maripily aseguró que por eso se va del espacio cada vez que los escucha hablar entre sí.

“Yo después que no me provoquen y no me tiren […] Pero si no, pues me tengo que defender, mi amor”, le comentó Rivera.

”Cada uno tiene su problema personal contigo y pues ya lo resuelven tú con ellos. Pero, pues de mi parte, quiero que no me quede nada por dentro. Y, pues de mi parte, pues ya no voy a participar en ese odio ni nada porque de verdad no es quien soy y pues, realmente no me has hecho nada. Más bien, te agradezco por todo lo que has hecho. Si hay alguna estrategia más adelante o algo así, pues no sé como que se verá qué, qué va a pasar. Pero, pues no quiero participar en algo que me vaya hacer daño a mí también y que también le haga daño a otras personas. Quería decírtelo“, le respondió La Divaza, comentario que Maripily agradeció.

Maripily se salva por tercera vez y Adame queda eliminado de “La Casa de los Famosos 4″

La empresaria boricua Maripily Rivera se salvó por tercera vez de la eliminación, mientras el actor mexicano Alfredo Adame se convirtió en el noveno eliminado de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

El cantante mexicano Lupillo Rivera y la periodista española Cristina Porta también contaron con el apoyo de los televidentes para continuar en la competencia.

Lupillo fue salvado por primera ocasión por el público y Cristina por cuarta vez.

Hasta el momento, el habitante más nominado de la temporada es el mexicano Clovis Nienow con cinco sentencias. Le siguen Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Cristina con cuatro cada uno.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 15 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera y Alfredo Adame, la descalificación de Thalí García, la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.