Internautas comparan a Shakira con Adamari López por esta razón

“Las mujeres ya no lloran” es el nombre del último álbum que sacó la cantante Shakira y que se ha convertido en el trabajo musical más emblemático de su vida, pues en este desahogó toda su pena, rabia, dolor, frustración e impotencia al descubrir que el sueño de su vida se desboronó cuando descubrió que su gran amor, Gerard Piqué, le fue infiel.

Solo han pasado cuatro días de su lanzamiento y ya es el álbum más escuchado en lo que va del 2024. Ella resurgió de las cenizas y se reencontró con la Shakira empoderada que dejó en el pasado para adentrarse a una vida, presuntamente, llena de ciertos maltratos emocionales y físicos, no solo por parte de Piqué, sino también de sus suegros.

La artista colombiana usó la música como terapia, se mudó de nuevo a América y ahora vive sola con sus dos hijos. Esta semana fue la invitada especial en el programa estadounidense “The Tonight Show”, y le confesó a su presentador Jimmy Fallon que mientras compartió con Piqué no crecía profesionalmente porque “el marido me arrastraba, no me dejaba”.

Recomendados

Sin embargo, acotó que actualmente se siente libre y es por eso que puede “trabajar de verdad”, y acotó que “este álbum ha sido mi catarsis”, puesto que “necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única manera que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento”.

Tras la publicación de las canciones, las reacciones en las redes no tardaron en llegar. Muchos internautas la compararon con la actriz Adamari López, pues pese a que han pasado casi tres años de que se separó de Toni Costa y 14 años de Luis Fonsi, no deja de hablar de lo que vivió y muchos la critican porque aseguran con eso consigue rating en los programas televisivos. Ahora, afirman que Shakira le sigue los pasos.

“Sal de ese cuerpo Adamari”, “Es la nueva versión de Adamari López”, “Más pesada que collar de melones”, “Sintió que todavía podía lucrarse con el asunto, si en realidad quería sacar lo que andaba dentro, va donde un terapeuta”, “Todavía no lo supera porque hasta le sirve de inspiración”, “Hasta el 2030 🔥🔥🔥”, y “Sigue facturando a costa del ex, supéralo”, fueron algunas de los señalamientos que recibió.

Pero, ella les dejó un mensaje bien claro a quienes la critican por seguir facturando con su dolor: “Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar”. Este lunes 25 de marzo, lanzó el video oficial “Entre Paréntesis”, que grabó junto al Grupo Frontera.