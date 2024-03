Integrantes del musical “Evita” ofrecen clase a universitarios.

A días de subir el telón para el musical “Evita”, como parte de la temporada Broadway en San Juan 2024, miembros de la producción del musical ofrecieron una clase magistral en el teatro del recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En el conversatorio -denominado “Evita: El Musical, Clase Magistral”, moderado por el productor del musical Ender Vega, participaron los protagonistas Cherry Torres (Evita) y Eddie Noel Rodríguez (Juan Perón), el director musical Juan Carlos Rodríguez, como también el director y coreógrafo Marcos Santana.

Los panelistas hicieron una pausa en la agenda de ensayos para compartir sus experiencias con estudiantes de música.

El evento estuvo dirigido a un nutrido grupo de jóvenes de los programas musicales que apoya la Fundación Banco Popular, que este año conmemora su 45 aniversario apoyando el poder transformador de la música para cambiar vidas, priorizando en la inversión social en este tipo de educación.

“A través de este evento, nuestros participantes se enriquecieron de escuchar a los extraordinarios actores, directores y al productor de Evita: el musical. Las clases magistrales son un elemento esencial en la educación musical para que los estudiantes se expongan de forma personal al conocimiento y experiencia de los artistas y músicos con trayectoria reconocida. Esto les da perspectiva y referentes para su formación y desarrollo como artistas.”, mencionó Beatriz Polhamus, directora ejecutiva de la Fundación Banco Popular.

En la disertación del equipo de “Evita” se abordaron temas sobre cómo fue el proceso de traer y adaptar el musical de Broadway a Puerto Rico, la pertinencia de la pieza, el riguroso proceso de audiciones y de los ensayos a nivel individual y colectivo, qué hace falta en los currículos escolares y universitarios para formar artistas en teatro musical, cómo impacta la trama de “Evita” en nuestra realidad social y, además, los inicios en la profesión de cada uno.

Eddie Noel Rodríguez, con una trayectoria sólida en producciones teatrales en Puerto Rico, subrayó la importancia de los talentos emergentes de poder tener contacto directo con profesionales de la industria del entretenimiento en general, en el que aborden también temas como la salud mental y las finanzas en este mundo del teatro musical.

“Me hubiese encantado que de joven recalcaran esos temas, más que en (el sueño) de ser actor o de ser famoso…”, sostuvo. Rodríguez motivó, al mismo tiempo, a esta nueva cepa de actores a estudiar para las audiciones y a no tomar personal cuando le cierren puertas. Igualmente lamentó que en escuelas públicas no se enseñe teatro musical y se sigan sacrificando las artes.

En esa misma línea Cherry Torres vio esta oportunidad con los estudiantes como una aportación a la comunidad en general, sobre todo a la juventud. “Realmente, eso fue algo que yo no necesariamente tuve… Me hubiera impactado en mi desarrollo como artista. ¡Y yo poder comunicarlo significa mucho para mí!”, manifestó la protagonista de “Evita”. Aprovechó para motivar a los actores y actrices en desarrollo a asistir constantemente a audiciones.

El director y coreógrafo Marcos Santana mencionó, en tanto, que “un actor se entrena para audicionar, no para estar en escena. Un talento recibe un 98 o 99 por ciento de respuestas negativas. El trabajo es prepararte para ir a una audición. Tiene que ver el talento, pero a veces no es lo primordial. Siempre trato de tener una visión de lo que quiero de los actores y el ‘look’, pero a veces hay sorpresas, porque uno posee algo que yo no esperaba”. Agregó que es crucial buscar información del currículo y del estilo de trabajo tanto del director de la propuesta como del director musical.

Juan Carlos Rodríguez, quien en su carrera como guitarrista o director musical ha tenido experiencia en teatro musical, aclaró por su parte que en una producción de este nivel se cuenta con un equipo de profesionales, ya que no existe una cultura de audiciones, como ocurre para el elenco de actores. “Sí se busca un perfil en particular de un músico o instrumentista y de acuerdo con la necesidad se llama a esa persona… El músico debe poseer dominio técnico del instrumento, un concepto de afinación, leer, conocimiento profundo de teoría, de armonía, de figuras rítmicas, escuchar mucha música…”, apuntó.

Después de la alocución de los invitados, hubo un segmento de preguntas por parte de los estudiantes, finalizando el evento con la interpretación del tema “Don’t Cry For Me Argentina” a cargo de Cherry Torres, acompañada del reconocido pianista Harry Aponte.

Este montaje de dos actos, basado en la controvertible relación y vida de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, es 100% puertorriqueño, concebido para nuestro país con la más alta calidad del teatro de Broadway; conformado por sobre 30 artistas y una orquesta en vivo de 13 músicos.

Las funciones de “Evita” comenzarán el próximo 5 de abril en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Los boletos están disponibles en la plataforma pietix.com o puede acceder a evitaelmusical.com.