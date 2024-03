“The Passion 6: The Return” vuelve a Bellas Artes de Caguas

Cada año durante la Semana Mayor, Puerto Rico se prepara para recibir un evento cultural y espiritual único: “The Passion”. Este año y en su sexta edición el evento llamado The Return, promete llevar a los espectadores en una travesía emocional a través de la danza, reviviendo momentos cruciales de la historia bíblica. La puesta subirá a escena en dos únicas funciónes gratuitas este 27 de marzo a las 9:00 am y a las 7:30 pm en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“The Passion 6: The Return” es una producción totalmente danzada, desde el principio hasta el final, que busca llevar a los espectadores a través de las páginas de la Biblia, reviviendo la vida, los sufrimientos y la entrega de Jesús, culminando en su crucifixión. El objetivo principal de este evento es transmitir un mensaje de esperanza y redención, invitando a los presentes a reflexionar sobre el sacrificio realizado por Jesucristo y a abrir sus corazones a una relación más íntima con Él.

La producción que se presentó el pasado año en el Paseo de las Artes de Caguas, llegará por primera vez y como un regalo para el pueblo, a una de las más importantes salas del país, el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La puesta de este año, presentará un acto completamente nuevo, diseñado para llamar la atención sobre la importancia de tomar decisiones conscientes y responsables, mientras anuncia el mensaje de que Cristo viene pronto.

Con la participación de más de 50 talentosos bailarines de toda la isla, esta producción promete ser un espectáculo visual y emocionalmente impactante.

“The Passion 6: The Return” es una colaboración entre la Administración Municipal de Caguas y su oficina de Base de Fe, SDF House of Worship & Naós School of the Arts.

La funciónes serán ofrecida de forma gratuita al público como un regalo especial del municipio de Caguas. El 27 de marzo de 2024, la primera a las 9:00 am y la segunda a las 7:30 pm, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Para obtener más información sobre este evento gratuito, los interesados pueden visitar la página de Facebook bajo The Passion Dance Experience o comunicarse al 787-646-4437.

No te pierdas esta oportunidad única de experimentar “The Passion 6: The Return” y sumergirte en una experiencia que tocará tu corazón y tu alma.