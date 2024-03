Karla Guilfú: Expectativa de la “sexta”, la noche final y su activismo contra la violencia de género

La actual Miss Universo Puerto Rico, Karla Inelisse Guilfú Acevedo, mantuvo a todo un pueblo conectado al certamen internacional en noviembre del 2023. La patillense figuró entre las grandes favoritas para obtener el título internacional y traer la tan anhelada sexta corona para el archipiélago. Hoy, con la distancia del tiempo, reconoce la presión emocional que significó para ella, quien precisamente se concentra profesionalmente en el manejo de la salud mental.

Guilfú Acevedo, quien se posicionó en el certamen entre las “TOP 5″, abundó a Metro Puerto Rico en el primer episodio de ‘Entre Nos’ sobre la presión que cargó sobre sus hombros y las expectativas impuestas en la modelo.

La embajadora nacional confesó que hubo momentos en que la aspiración de los fanáticos de volver a ostentar el título nacional, fue retador y, en ocasiones, pudo afectarle emocionalmente.

“Cuando alguien nos está representando, ustedes saben que todos los ojos están en esa persona que nos está representando. Así que tener esa conciencia y lograr que eso no intervenga con tu ejecución, pues es retante. Yo te tengo que decir que si hubo momentos, no necesariamente allá, inclusive acá, mientras me preparaba, yo como que: ‘OK, vamos por la sexta, vamos por la sexta’. Lo escuchaba y me lo decían, pero uno internalizarlo, es todo un proceso”, expresó la también fundadora de la organización sin fines de lucro, Comencemos a Sanar.

No obstante, Guilfú Acevedo aseguró que se enfocó en su propósito, anhelos y metas para mantenerse concentrada.

“Si yo me dejaba llevar por las expectativas, por lo que todo el mundo desea, o sea, tenía que ponerme como unas gríngolas y decir, ¿qué es lo que Karla quiere? ¿Qué es lo que Karla quiere alcanzar? Y claro, yo también quería la sexta. Pero más allá de eso, era el mensaje que yo quería llevar era cuán enfocada yo quería estar en cada una de mis ejecuciones estando allá, todos los días levantándome y dando lo mejor de mí. Y yo creo que ahí es donde radicaba, pues tú sabes, mi valor y el sentirme bien. Y eso también me ayudó en el proceso de cuando finalmente no la alcanzamos (conquistar el título) […] Pero sí, yo creo que se trataba de eso de, aunque sí en un momento me afectaba, pero yo lograba ponerme esas gríngolas invisibles, como digo yo, y enfocarme a lo que yo iba a hacer”, sostuvo.

Sobre la noche final del certamen internacional: “Hoy te puedo decir que no cambiaría nada”

Luego de la noche final, las redes sociales estaban inundadas de comentarios sobre su cabello, vestido y ejecutoria en la respuesta a la pregunta del “Top 5″.

Ante todo el revuelo, la también atleta indicó que hoy día “no cambiaría nada”, pero llegar a esta conclusión le tomó tiempo.

“Hoy te puedo decir que no cambiaría nada. Pero no te miento que, por ejemplo, los primeros días luego de la noche final, yo no necesariamente en el momento en que respondí, no necesariamente respondí con la proyección que típicamente yo respondo, con la energía que típicamente yo respondo. Esas primeras semanas, esos primeros meses, te digo, noviembre, diciembre, y quizás hasta un poco hasta enero, los pensamientos de que: ‘contra, hubiese contestado así o asá’ pues, sí estaban estaban presente […] Yizette (Cifredo, directora de la franquicia nacional) me ayudó mucho a manejar ese proceso, diciéndome que mi mensaje no se limita a una sola noche, No se limita a lo que yo pude haber dicho en una cantidad de segundos [...] Y me ha ayudado a move through that y reconocer que, lo que pasó, era lo que tenía que pasar para estar donde estoy hoy y para tener esa enseñanza tan grande y poder compartirla con los demás”, manifestó.

La beldad puntualizó además que tampoco cambiaría los elementos de su estilismo; el famoso “moño” y las hombreras que acompañaban su vestido de noche.

“Yo recuerdo que especialmente en esos primeros días cuando pasó la noche final, todo el mundo empieza con sus teorías. ‘No pasó a las tres por el moño, no pasó a las tres por el traje, no pasó a las tres por lo que fuera’ […] Y yo te tengo que decir, en esa parte de mi imagen, de mi arreglo, yo no cambiaría nada. Yo me sentía en ese escenario como toda una reina. Yo misma decidí que yo quería ese recogido. Decidí llevar ese vestido junto, claro, con el equipo, pero nada nunca fue en contra de mi voluntad. Se me respetó mucho en ese proceso. Y yo me sentí, te digo, como toda una reina, toda una diosa en ese espacio. Y donde único yo, pues, sí tuve esos second thoughts, esos pensamientos de duda, fue en el momento que respondí, por lo que acabo de mencionar. No necesariamente por el contenido de la respuesta, sino como esa energía, esa proyección con la cual lo comuniqué”, subrayó.

Video filtrado del Miss Universo: Los valores de la franquicia nacional permanecen

A mediados de febrero, se filtró un video del certamen internacional que ubicó al concurso en un escándalo, ya que mostraba a la dueña, Anne Jakapong Jakrajutatip, hablando sobre las alegadas intenciones detrás de la ola de inclusión en el Miss Universo.

Luego de su publicación, la comunidad de los certámenes de belleza cuestionó la autenticidad y el propósito detrás de aceptar en la competencia a mujeres trans, casadas, divorciadas, con hijos y sin límites de edad.

Ante la polémica, Guilfú Acevedo reiteró que la franquicia local permanece firme en los valores y en la transparencia en sus métricas de evaluación a sus delegadas.

“A todos nos chocó de alguna manera u otra lo que vimos en los videos. Pero yo de dónde puedo hablar y de donde puedo dar certeza es de cómo se trabajan las cosas es aquí […] Desde acá, yo creo que siempre hemos afirmado y reafirmado cuáles son los valores de la organización, cuáles son las métricas de evaluación. Y, por lo menos, a mí me da paz y me da tranquilidad que quiénes están trabajando aquí desde Puerto Rico […] Estamos claros de lo que es y no es una reina. La reina trasciende su físico, trasciende lo que podemos ver desde afuera, si no es qué esa personita lleva en su corazón y qué quiere hacer con esta plataforma”, respondió a preguntas de Metro Puerto Rico.

La también maestra certificada en la práctica de la Yoga planteó que busca facilitar el camino para otras chicas que deseen entrar al ambiente, instando a que sea una comunidad más sensible y consciente de lo que vive cada una de las candidatas.

“Si hay algo que yo quiero a través de mi legado y a través de ahora otro rol distinto, que no es siendo quizás una delegada o una reina, pero como facilitadora, como guía para otras mujeres y otras chicas que deseen entrar a este espacio. Mi deseo es que la comunidad sea una más sensible, que sea una más consciente de las distintas experiencias que viven las mujeres, de los distintos recursos que tienen cada una”, dijo Guilfú Acevedo aseverando que la decisión de competir conlleva mucho esfuerzo y es sumamente sacrificado para cada una de las participantes.

Una reina vocal sobre temas sociales: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”

El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la soberana publicó una serie de comentarios sobre lo que significa ser mujer en Puerto Rico, la falta de equidad y el incremento de los casos de violencia de género en la isla.

Sobre este particular, Guilfú Acevedo reconoció el poder de su plataforma e indicó que siempre ha tenido claro la responsabilidad social que carga. Según explicó, desde el inicio de su reinado se ha destacado por hablar de temas como justicia social y las desigualdades que viven los boricuas en el país, temáticas que no han sido lo usual en reinas bellezas.

”Siempre tuve claro que nunca quería desconectarme con lo que se vive en Puerto Rico, con lo que se vive en la población, en las comunidades desventajadas y minoritarias. Para mí es importante atender esa área y ser vocal en términos de derechos humanos, justicia social, porque sin eso tampoco hay salud mental. Sin justicia social no hay salud mental. Y una de esas cosas es velar por los derechos de la mujer, reconocer que en muchas ocasiones en Puerto Rico el Estado nos ha fallado. Mujeres que han pedido ayuda y no necesariamente se les asiste correctamente en ese proceso […] Creo mucho en esa frase de que: ‘Si nos tocan a una, nos tocan a todas’. Nunca me visualizo teniendo el privilegio de estar en el espacio de los medios y no comunicar sobre las dificultades que vive mi gente. Porque yo estoy aquí para eso, para representarles a ellos. Mi representación no quedó nada más en el Miss Universo, sino en todo lo que hago en el día a día”, afirmó.

¿Está lista para entregar la corona?

Actualmente, Guilfú Acevedo se encuentra en las etapas iniciales del certamen nacional para el 2024. Por lo que la boricua confesó que está en proceso de internalizar que su reinado pronto llegará a su fin.

”Te miento si te digo que ya quisiera entregarla. Yo me he disfrutado mucho esto. Me he disfrutado mi rol como Miss Universe Puerto Rico, pero como me dicen por ahí uno nunca deja de ser, en mi caso, pues la Miss Universe Puerto Rico 2023. Quien llegó allá en Miss Universo, top ´5´ eso quedó ahí para siempre. Aunque me cueste quizás al principio cómo soltarlo, creo que me emociona el ver cómo a otras chicas se les va a dar una oportunidad tan grandiosa como esta, pertenecer a una plataforma tan transformadora, que les lleguen tantas oportunidades […] El momento llegará y tocará, yo estaré tranquila, mientras tuve ese título, hice lo que siempre decía que quería hacer”, concluyó diciendo Miss Universe Puerto Rico 2023.