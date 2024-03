Joe Joe defiende a Maripily y le responde a Ariadna Gutiérrez

Luego de ser mencionado por la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez en el posicionamiento ante la puertorriqueña María del Pilar Rivera “Maripily”, José Antonio “Joe Joe” García, hijo de la modelo salió en defensa de su madre.

La modelo colombiana le aseguró a Maripily que su hijo “Joe Joe” no estaría orgulloso de las acciones que ha tomado luego de salirse el “Cuarto Tierra” en el reality y arremeter contra sus excompañeros de equipo.

“Ver cómo me has difamado a mí y a todos mis compañeros, no me queda nada más para decirte que la verdad no deseo que estés aquí más, este último mensaje no va para ti sino para tu hijo Joe Joe que sé que no está orgulloso de lo que estás haciendo últimamente con todos nosotros”, expresó Guitérrez.

En respuesta a esto Maripily le respondió: “No te metas con mi hijo, no lo menciones, no lo conoces, él se siente orgulloso de mí”.

Por su parte, Joe Joe aseguró en el programa “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo Puerto Rico que sí está orgulloso de su madre y que no sabe de dónde la modelo colombiana sacó sus argumentos, además pidió que no se metiera a la familia en los argumentos ya que el reality “es solo un juego”.

“Eso es un juego, yo no tengo nada que ver con el juego. No se debe ir a las familias ni a lo personal, es algo bien delicado. Nosotros los fanáticos tampoco lo podemos tomar a pecho, esto al final del día es un reality y tienes que jugar el juego pero no meter a la familia ni nada personal”, expresó García.

Joe Joe García aseguró que contrario a lo que dijo Ariadna Guitérrez, este sí está orgulloso del desempeño que ha tenido su madre durante la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

La puertorriqueña es una de las nominadas que se enfrenta a la eliminación en el programa La Casa de los Famosos, además de Lupillo Rivera, Alfredo Adame y Cristina Porta.

Anoche, el expelotero José Reyes “La Melaza” salvó a la locutora Sylvia Del Valle de la eliminación.