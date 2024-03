Caos en concierto de Karol G en Venezuela: derriban barricadas de seguridad y tiran objetos a empleados

La cantante colombiana, Karol G, se presentó este pasado fin de semana en Venezuela, como parte de su gira ´Mañana será bonito´. Sin embargo, los eventos estuvieron marcados por dos incidentes violentos que pusieron en peligro la seguridad de los asistentes.

Fueron los días viernes 23 y sábado 24 de marzo, que la exponente urbana llevó a cabo los espectáculos en Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, con un lleno total.

El primer día se vio empeñado por culpa de una pelea entre dos mujeres que se encontraban en la fila para entrar al concierto. Una de las protagonistas del conflicto comentó que “vino la tipa, me insultó, me quiso malandrear y me empujó. Yo reaccioné porque soy un ser humano y no me dejo”.

Recomendados

La joven que salió agredida anoche en el concierto de "Karol G" por otra de nombre: "Gioryehtte", es la hija de un reconocido Periodista y también comunicadora social la lesionada. pic.twitter.com/FyrctuBIPa — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) March 24, 2024

Mientras, en la segunda presentación, todo iba bien cuando la artista sorprendió a su público al compartir el escenario con Servando y Florentino, exintegrantes de la icónica orquesta Salserín, reviviendo así memorias y emociones del pasado.

Juntos, interpretaron la emblemática canción salsera ‘De sol a sol’, lanzada en 1996, evocando una ola de nostalgia entre los espectadores. No obstante, el ambiente festivo se vio afectado por una serie de incidentes que ocurrieron durante el espectáculo.

Según reportes del medio de entretenimiento ‘El gordo y la flaca’, se registraron varios actos vandálicos durante el concierto. Imágenes compartidas evidenciaron el lanzamiento de vallas de seguridad, lanzamiento de objetos a empleados y la ocurrencia de peleas entre los asistentes, poniendo en riesgo la integridad física de los presentes y generando una atmósfera de tensión.

Alegadamente, las personas que llegaron tarde al estadio no lograron entrar a pesar de que tenían sus boletos en mano, lo que desató su furia. Entre tanto, otros medios de comunicación como el periódico venezolano ´El Diario´ aseguran que los fanáticos que vandalizaron el área no tenían taquillas para el evento.

Aún se espera una declaración oficial por parte de la organización del evento y de la cantante respecto a lo ocurrido, así como medidas preventivas para garantizar la seguridad en futuras presentaciones.