Selena Gómez borra fotografías por ataques a su físico

La cantante, actriz y productora estadounidense, Selena Gómez, publicó varias fotografías a través de sus redes sociales donde se le veía posando alegre y radiante, sin embargo, horas después decidió borrarlas por los ataques que recibió.

Cientos de internautas se burlaron de ella porque, debido a los medicamentos que toma para controlar el lupus que padece desde hace varios años, ha subido de peso.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el lupus es una condición que hace que el sistema inmunológico del cuerpo ataque sus propios tejidos y órganos y puede causar inflamación e hinchazón dolorosa.

“¿Qué pasó con Selena?”, “Prefiero a la Selena delgada”, “Miren, parece un balón de baloncesto”, “Los senos de Selena están en todas partes”, “Selena, ahora estas muy fea” y “¡Estás muy gorda!”, fueron algunos de los comentarios hechos por cibernautas.

Aunque las imágenes que subió fueron duramente criticadas, también hubo internautas que la han defendido.

“Esto le pasa a Selena Gómez todos los años. Le recetan esteroides para su salud, retiene agua y sal, como resultado se ve hinchada, se avergüenza y se burlan de su cuerpo, la acusan de cirugía, deja de tomar sus medicamentos, pierde todo el peso y luego la acusan de estar drogada”, escribió una seguidora a través de X (antes Twiter).

“Si estás avergonzando a Selena Gomez o a cualquier otra persona con o sin lupus, entonces deberías sentirte avergonzado. Selena ha pasado por mucho y, por muy malo que haya sido para ella, hay personas que están pasando por mucho más. La enfermedad y el dolor no se anuncian por sí solos”, escribió otro fanático.

Selena ha confesado que recibió un trasplante de riñón y se sometió a quimioterapia tras situaciones de salud que la han afectado en la última década.

Gómez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas. Comenzó su carrera actuando en la serie de Disney Channel “Barney & Friends” en el 2002. Luego ganó fama por su papel protagónico en la exitosa serie de Disney, “Los Hechiceros de Waverly Place”, donde interpretó a Alex Russo.

Además de su carrera como actriz, Selena es conocida por su éxito en la música pop. Ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo “Stars Dance” y “Revival”. Algunos de sus sencillos más populares incluyen “Come & Get It”, “Good for You” y “Lose You to Love Me”.

Fuera de su trabajo en la industria del entretenimiento, Selena Gomez es reconocida por su activismo y filantropía. Ha abogado por la conciencia de la salud mental y ha participado en diversas causas benéficas.