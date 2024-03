Estas son las tres mejores películas para ver en Netflix durante Semana Santa

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, muchos buscan aprovechar el tiempo libre para disfrutar de películas que complementen el espíritu de la temporada.

En el Domingo de Ramos, una fecha que marca el inicio de estos días de reflexión, se incluyen varias producciones ideales para ver en familia y durante estos días.

El elegido

Se basa en la historia de un adolescente con una vida como la de cualquier otro hasta que se da cuenta de sus cualidades especiales tal cuales las de Jesucristo. Jodie, interpretado Bobby Luhnow, es el protagonista de esta serie basada en la aclamada obra American Jesus de Mark Millar.

Recomendados

La trama para muchos es un cuestionamiento de la fe. “Muestra una pandilla de adolescentes que va al desierto en busca de una sirena pero después de un accidentes les muestra que Jodie no es un niño normal”, comentó su joven protagonista.

Dios no ha muerto

“Dudamos de su existencia, hemos perdido la fe, cuando el mundo entero nos mira”. Esta película de casi dos horas de duración es un reto a las creencias, aún más su protagonista, el profesor ateo, que reta a sus alumnos a demostrar la existencia de Dios.

“Esa película me sacó lágrimas es muy buena y tiene la pura verdad Dios no está muerto”, “Esta película me encantó me encantó que el chico defendiera a Dios”, “Maravillosa película, un verdadero mensaje de fe”, se leyó entre las reacciones al filme que cuenta con una segunda entrega.

La resurrección de Cristo

Joseph Fiennes, Tom Felton y Peter Firth protagonizan la historia cargada de drama y espiritualidad. Tras la crucificación de Jesús de Nazareth los romanos intentaron desacreditar los rumores de resurrección, todo ello mientras un novato soldado busca el cuerpo desaparecido.