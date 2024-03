Residente habla de sus mayores miedos

El cantante, productor y compositor puertorriqueño, René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente”, habló esta semana de sus mayores miedos en el programa de comedia y entrevistas de España “La Resistencia”.

Pérez Joglar afirmó que es hipocondríaco, lo que implica que está constantemente preocupado por padecer una enfermedad grave o tiende a magnificar los síntomas físicos menores como indicios de una condición más seria.

“Yo siempre he sido bien hipocondríaco. Me dan miedo las enfermedades...”, aseguró el intérprete de “Atrévete-te-te”.

Recomendados

De la misma forma, confesó que le teme a los aeroplanos. “Los aviones siempre me han dado miedo. Una vez me puse a ver (las) probabilidades (de caerme de uno) ”, soltó. “Prefiero viajar en barco”, agregó.

Residente, de 46 años, también compartió que ya no realizará más “tiraderas” con otros artistas dentro de género urbano. En el pasado, se involucró en enfrentamientos verbales a través de las letras de sus canciones dirigidas a artistas como Cosculluela, Tempo, J Balvin, entre otros.

“Ya yo dejé eso”, precisó.

“La Resistencia”, que se transmite en Movistar Plus+ de lunes a jueves, es presentado por David Broncano junto a Ricardo Castella, Grison, Jorge Ponce y Sergio Bezos.

En febrero pasado, el boricua concedió una entrevista al medio “El País Semanal”, donde reveló que se siente “fuera de lo que está ocurriendo en la música” y que está “en otra realidad muy distinta a la de ahora”.

“La realidad actual va mucho con la ropa, con la moda, con las revistas… Es algo que va muy arraigado a la imagen, a lo cool, más que a lo que dices y haces con tu música. Estos músicos han creado su propio espacio y para ellos no es necesario hacer determinadas cosas que para mí son importantes”, dijo en aquel momento Pérez Joglar al periodista Fernando Navarro.

Residente se presentará en Puerto Rico tras seis años de su último concierto

El pasado 13 de marzo, el rapero puertorriqueño anunció que estará de regreso al escenario en Puerto Rico luego de seis años sin una presentación en el archipiélago.

Luego del lanzamiento de su nuevo álbum, “Las letras ya no importan”, se anunció que el artista estará presentando su concierto en el Distrito de Convenciones el próximo 7 de diciembre.

Residente llegará a Barcelona, Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico con su nueva gira de conciertos.

El nuevo álbum de Residente, “Las letras ya no importan” cuenta con 23 temas entre los que se encuentran los ya estrenados “313″, “This is not America”, “René”, entre otros. Esta vez, el rapero colaboró con otros exponentes del género urbano como Rauw Alejandro y Arcángel.