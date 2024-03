Marvel decepciona a los fans con nueva revelación

La decisión de Marvel Studios de no continuar la historia del MCU a través de una segunda temporada de “The Falcon and the Winter Soldier” ha dejado a muchos fans con un sabor agridulce.

Anthony Mackie, quien interpreta a Sam Wilson, expresó su decepción durante una entrevista con RadioTimes.com

Mackie confesó que estaba emocionado por la posibilidad de una segunda temporada, no solo por continuar explorando la dinámica entre su personaje y Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan, sino también por la oportunidad de pasar más tiempo con el elenco, incluido Daniel Brühl, quien interpreta a Helmut Zemo.

“The Falcon and the Winter Soldier” fue una de las primeras incursiones exitosas del MCU en la televisión por streaming en Disney Plus. La serie, que se emitió en 2021, presentó a Sam Wilson asumiendo el manto de Capitán América después de los eventos de “Avengers: Endgame”.

Aunque la serie fue bien recibida por críticos y fans, Marvel optó por llevar la historia de Sam Wilson de regreso a la pantalla grande en la próxima película “Captain America: Brave New World” en lugar de producir una segunda temporada.

La noticia de que El Soldado de Invierno no estará presente en la película ha sido recibida con cierta consternación por parte de los seguidores de la saga. La química entre Sam Wilson y Bucky Barnes fue uno de los puntos destacados de la serie, y muchos esperaban ver más de su camaradería en futuras entregas.

“Captain America: Brave New World” busca seguir expandiendo el MCU de una forma novedosa

La ausencia de Sebastian Stan en “Captain America: Brave New World” deja a los fans preguntándose cómo se desarrollará la historia sin la presencia de uno de los personajes principales. Sin embargo, la película promete mantener el interés de los espectadores al explorar el viaje de Sam Wilson como Capitán América.

La trama se centrará en los eventos posteriores a “The Falcon and the Winter Soldier” y dará a los espectadores una visión más profunda del nuevo Capitán América en su lucha contra el crimen y la injusticia. A pesar de la decepción inicial, los fans todavía están ansiosos por ver cómo se desarrolla la historia en “Captain America: Brave New World”.