Maripily Rivera entre los nominados para abandonar “La Casa de los Famosos 4″

La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera fue una de los cinco concursantes nominados esta semana para abandonar el reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Además de Rivera, los otros participantes que están nominados son: Cristina Porta, Alfredo Adame, Lupillo Rivera y La Bronca.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y ahora cuenta con 16 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora y Guty Carrera, la descalificación de Thalí García, la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

Ante controversia con Patricia Corcino, “Burbu” dice que Maripily siempre piensa que la copian

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” entró en la controversia que se está cocinando entre la modelo María del Pilar Rivera ‘Maripily” y la nueva participante de La Casa de los Famosos, Patricia Corcino.

En los pasados días, Rivera, ha realizado comentarios a sus compañeros habitantes de la casa, en el reality show de la cadena Telemundo, sobre Corcino. La modelo asegura que su compatriota la “imita” por levantarse temprano a realizar sus ejercicios y por hacer tareas domésticas similares a las que esta ha realizado desde que entró como habitante.

El tema fue conversación en ‘El Despelote’ de La Nueva 94 FM, donde Burgos, recordó sus pasadas controversias con Maripily y aseguró que este siempre ha sido el pensar de la modelo.

“Maripily siempre ha tenido ese mal, ella piensa que la humanidad la imita y ella no sabe que todo existía antes de que ella existiera, ella no es la única vende mahones, perfumes, ella se cree que si yo respiro es porque la estoy imitando. Te lo digo porque a mí me ha pasado con ella, ella es así, ese es su chip de fábrica”, expresó Burgos.

En el pasado, Burgos y Rivera tuvieron controversias, especialmente por comentarios que se realizaban sobre Maripily en el programa “El Gordo y la Pelúa” de La Mega 106.9FM.

La semana pasada, Patricia Corcino, entró a La Casa de los Famosos como una de las cuatro habitantes que se integran a mitad de temporada.

Precisamente anoche se le presentó un “dilema” a la boricua por parte de la producción y esta tendrá que pasar las próximas tres noches en tres cuartos diferentes. La primera noche fue en el cuatro Tierra donde se encuentra Maripily, en un principio Corcino fue rechazada para entrar al cuarto como nueva habitante.

En caso de que Corcino y la influencer Isis Serrath no aceptaran dormir en las tres habitaciones distintas, la producción le quitaría el café a todos los habitantes de la casa.