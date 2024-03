Ricky deslumbra en “Palm Royale”

Ricky Martin retoma la actuación en la serie Palm Royale donde comparte roles con realeza de Hollywood como la comediante Carol Burnett, Bruce Dern y actrices de la talla de Laura Dern, Allison Janney y Kristen Wiig, quien además de protagonizar, funge como productora ejecutiva de la serie.

El artista que desde que irrumpió en la música hace casi 40 años, se ha metido en la piel de diversos personajes, se estrena esta semana en el género de la comedia con excelentes notas en esta serie de 10 episodios. Interpreta a Robert Diaz, un empleado de origen puertorriqueño de un importante country club de la ciudad de Palm Beach, Florida, donde se reúne la alta clase social de finales de los ‘60. Allí conoce a Maxine (Wiig), quien aspira formar parte de un codiciado grupo de féminas, haciendo todo lo que esté a su alcance para lograrlo.

El artista habló con Metro Puerto Rico sobre trabajar con íconos del entretenimiento y las complejidades de su personaje.

Antes de decidirte por un proyecto de esta magnitud. ¿A que le das mayor peso? ¿Al personaje, la historia, director o los valores de producción?

Vamos, voy a ser muy honesto, cuando me dijeron quién iba a ser parte del programa, dije, “es increíble no decir que sí, poder tener la oportunidad de trabajar con este grupo de personas”. Me refiero a personas que han hecho mucho por la industria de la actuación. Ha sido increíble y hermoso. Además, tienes una historia que será de impacto por el mensaje social que trae detrás. Y poder arrojar algo de luz con mi personaje, sobre la realidad que ya conoces, de cuantos hombres no importa si fue en los años 60 y 70 80 y 90, hoy día luchan con su identidad sexual en muchos aspectos. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces para mí fue muy importante formar parte de un proyecto que provoque que la gente que vea la serie y se acueste a dormir con asignación, con una tarea mental. Para mí fue maravilloso poder atacar ambos temas.

En este proyecto te codeas con leyendas, íconos y otras estrellas de la televisión. Cuéntame sobre la experiencia.

Siempre sentirás un impacto sorprendente e importante en tu carrera y en tu vida cuando tienes la oportunidad de estar frente a las cámaras con Bruce Dern y Laura Dern, siendo la primera vez que trabajan juntos. Poder sentarme con Bruce durante dos horas antes de filmar, conversando, él con interés en conocerme y obviamente yo conociéndolo a él. Simplemente compartiendo nuestras experiencias de vida antes de regresar a grabar. [..] Luego trabajar con Carol Burnett que es una actriz increíblemente generosa, que te hará reír incluso si estás en la escena más seria y oscura, cuando se supone que estés llorando. Fue un gran entrenamiento trabajar con ella porque su energía es muy positiva y vibrante.

También habló con Metro la productora ejecutiva y protagonista de la serie, Kristen Wiig.

Cuéntame sobre cómo fue trabajar con Ricky.

Bueno, creo que al comienzo de la serie había más situaciones cómicas entre nosotros y eso creaba más discusiones entre ambos. No sé, pero creo que tienen este tipo de relación de amor y odio. Ambos están ocultando cosas. Siento que me ha expuesto, cuando Maxine mira a Robert es como, “oh, él sabe quién soy”. Así que quieres mantenerlos alejados, pero hay algo que los une. Las escenas que hicimos juntos fueron muy divertidas, gracias al guion, incluso cuando discutimos entre nosotros. Sin duda, fue una experiencia maravillosa para mí trabajar con Ricky.