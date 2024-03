El “Jazz & Piano” de Lady Gaga volverá a Las Vegas

La espera terminó, por lo menos en el ámbito musical porque todavía falta verla en los cines.

Los días 19, 20, 27, 29 y 30 de junio y los días 3, 5 y 6 de julio, Lady Gaga volverá al exclusivo Park MGM Stage de Las Vegas, Nevada, para comenzar una nueva etapa de su famoso Jazz & Piano”, así lo anunció la cantante estadounidense mediante sus diversas redes sociales.

Tony Bennett el gran artífice de este éxito

Gracias a la unión de Stefani Joanne Angelina Germanotta (nombre real) y la leyenda del jazz y y uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX, Tony Bennett, los discos Cheek to Cheek y Love For Sale fueron el eje principal para que Lady pudiera incursionar con gran éxito en otras tendencias muy distintas al pop, siendo La Vegas el lugar donde miles de personas y la crítica especializad a lo largo de varios conciertos, reconocieran la calidad musical del Jazz & Piano.

Recomendados

Gaga estuvo con la residencia a mitad del año pasado por primera vez luego de la muerte de Bennett. Para el entonces, aseguró que extrañará para siempre a su amigo y reconoció que, a raíz de la enfermedad de Alzheimer que le habían diagnosticado en 2016, tuvieron un adiós muy largo y poderoso.

“ Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario. Con Tony, tuve que vivir mi vida en un túnel del tiempo, pero teníamos ese poder: nos transportamos a otra era, modernizamos la música juntos y le dimos nueva vida como dúo, pero no fue una puesta en escena, nuestra relación era muy real ”, escribió Gaga en una publicación de Instagram a días de la muerte de jazista.

La última aparición pública de Tony Bennett con Gaga fue en el Radio City Music Hall en agosto de 2021, en el concierto “One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga”.