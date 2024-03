Eiza González fue rechazada en casi todos los papeles por ser “demasiado atractiva”: “tuve una crisis de identidad”

Aunque los actores hacen todo lo posible para personificar un papel, la actriz mexicana Eiza González tuvo problemas de identidad al notar que era rechazada en los papeles.

Rechazada por ser “demasiado bonita”

“Recuerdo que me [dijeron] tantos proyectos: ‘Ella es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva para el papel’”, dijo González a InStyle. “Entonces simplemente diría: ‘¿Qué es Margot Robbie? ¡Es la mujer más sexy y hermosa que he visto en mi vida!’”.

La mexicana, de 34 años, también confesó que pasó por un difícil momento: “tuve una crisis de identidad durante mucho tiempo. Pensé: ‘¿Me afeito la cabeza? ¿Me hago menos atractivo? ¿Me hago más atractivo? ¿No me visto muy sexy o me visto muy sexy o me cubro todo el tiempo?’”.

Aunque González suele ser descrita como “sexy”, en personajes en películas Baby Driver o From Dusk Till Dawn, esta misma palabra la llevó a que fuera rechazada.

“Simplemente creo que es una idea demasiado sexualizada”

“Simplemente creo que es una idea demasiado sexualizada de una mujer latina”, compartió. “Es tan decepcionante y tan patético”.

Alejarse del significado de “sexy”, “ha sido por sí solo el mayor desafío de mi carrera”, admitió. “Ninguno de mis amigos blancos que estaban en la industria entendía eso. Era solo yo”.

Para Eiza González fue el momento más duro de su carrera, quien luchó desde muy pequeña contra los trastornos alimentarios.

Eiza González considera que está viviendo un momento único

“Pasé por muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi apariencia”, dijo la estrella. “Fue realmente duro”.

Sin embargo, trabajar en lo que más ama fue lo que la hizo luchar: “en el momento en que actuaba, en el momento en que cantaba y en el momento en que estaba en el escenario, estaba más vivo que nunca”.

“Estoy viviendo todos los sentimientos que quiero vivir”, explicó sobre su carrera. “Estoy atormentado por el miedo, pero le doy la bienvenida. Es el único momento en mi vida en el que el miedo se siente amigable”.