Por noveno año consecutivo, los artistas de Sony Music lideran las nominaciones de los “Latin American Music Awards” (Latin AMAs) 2024.

Bajo el lema “We Speak Música”, esta edición de la premiación anual se transmitirá por segunda vez en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión y también por primera vez estará disponible en ViX, desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas el 25 de abril a las 7p/6c.

Shakira, Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Maluma y Romeo Santos entre los artistas más nominados de esta novena edición.

Además, en la lista de nominados de Sony Music Latin, 5020 Records y The Orchard y sus sellos afiliados también se destacan: Becky G, Bizarrap, Camila, Camilo, Carlos Vives, Chayanne, Chencho Corleone, Enrique Iglesias, Farruko, Fonseca, Luis Figueroa, Manuel Turizo, Marc Anthony, Marshmello, Natti Natasha, Ozuna, Prince Royce, Reik, ROSALĺA, y TINI, entre otros.

Mira lista de nominados de Sony Music Latin, 5020 Records y The Orchard y sus sellos afiliados:

Artista del Año // Artist of The Year

FUERZA REGIDA

RAUW ALEJANDRO

ROMEO SANTOS

SHAKIRA

Nuevo Artista Del Año // New Artist of The Year

VENESTI [AP Global Music en colaboración con The Orchard]

Canción Del Año // Song Of The Year

BAILANDO BACHATA - CHAYANNE

EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARIN LEÓN

SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA [Dale Play Records en colaboración con The Orchard/Sony Music Latin]

SOLO CONMIGO - ROMEO SANTOS

Álbum Del Año // Album of The Year

PA QUE HABLEN - FUERZA REGIDA

PLAYA SATURNO - RAUW ALEJANDRO

Colaboración Del Año // Collaboration of The Year

SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARIN LEÓN

SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA [Dale Play Records en colaboración con The Orchard/Sony Music Latin]]

Colaboración Crossover Del Año // Collaboration Crossover Of The Year

EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

OJALÁ - THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE

VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA [Aura Music en colaboración con Sony Music Latin/The Orchard]

Mejor Artista Crossover // Best Crossover Artist

MARSHMELLO

Artista Streaming Del Año // Streaming Artist Of The Year

FUERZA REGIDA

RAUW ALEJANDRO

Gira Del Año // Tour Of The Year

FÓRMULA VOL.3 TOUR - ROMEO SANTOS

Artista Global Latino del Año // Global Latin Artist of the Year

FUERZA REGIDA

MALUMA

SHAKIRA

Canción Global Latina del Año // Global Latin Song of the Year

SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA [Dale Play Records en colaboración con The Orchard/Sony Music Latin]

Mejor Dúo o Grupo – Pop // Best Duo or Group - Pop

CAMILA

REIK

Mejor Artista – Pop // Best Artist - Pop

BIZARRAP

ENRIQUE IGLESIAS

MANUEL TURIZO

SHAKIRA

Mejor Álbum – Pop // Best Album - Pop

BAILEMOS OTRA VEZ - CHAYANNE

CUPIDO – TINI [5020 Records]

Mejor Canción – Pop // Best Song - Pop

ACRÓSTICO - SHAKIRA

BESO - ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO [Sony Music Latin / Columbia Records]

FUGITIVOS - CAMILA

PASA_JE_RO - FARRUKO

Mejor Artista - Urbano // Best Artist - Urban

RAUW ALEJANDRO

Mejor Álbum - Urbano // Best Album - Urban

PLAYA SATURNO - RAUW ALEJANDRO

Mejor Canción – Urbano // Best Song - Urban

UN CIGARILLO - CHENCHO CORLEONE

Mejor Colaboración - Urbano // Best Collaboration - Urban

ARRANCA - BECKY G FT. OMEGA

HEY MOR - OZUNA & FEID [Aura Music en colaboración con Sony Music Latin/The Orchard]

Mejor Dúo o Grupo - Regional Mexicano // Best Duo Or Group Regional Mexican

FUERZA REGIDA

Mejor Álbum - Regional Mexicano // Best Album - Regional Mexican

PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA

Mejor Canción - Regional Mexicano // Best Song - Regional Mexican

TQM - FUERZA REGIDA

Mejor Colaboración - Regional Mexicano // Best Collaboration - Regional Mexican

BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA

QUÉ AGONÍA - YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR

Mejor Artista - Tropical // Best Artist – Tropical

CARLOS VIVES

LUIS FIGUEROA

MARC ANTHONY

PRINCE ROYCE

ROMEO SANTOS

Mejor Canción - Tropical // Best Song – Tropical

BAILANDO BACHATA - CHAYANNE

BANDIDO - LUIS FIGUEROA

LA FALTA QUE ME HACES - NATTI NATASHA

ME ENRD - PRINCE ROYCE

SOLO CONMIGO - ROMEO SANTOS

Mejor Colaboración - Tropical // Best Collaboration - Tropical

AMBULANCIA - CAMILO & CAMILA CABELLO

ASI ES LA VIDA - ENRIQUE IGLESIAS & MARIA BECERRA

EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

LA FÓRMULA - MALUMA & MARC ANTHONY

SI TÚ ME QUIERES - FONSECA & JUAN LUIS GUERRA

Nominaciones Adicionales // Additional Nominations

Canción Del Año // Song Of The Year

SHAKIRA - TQG con KAROL G

Mejor Canción – Urbano // Best Song - Urban

TQG - KAROL G & SHAKIRA

Mejor Colaboración - Urbano // Best Collaboration - Urban

CHENCHO CORLEONE - ME PORTO BONITO con BAD BUNNY