Molusco se pone furioso y arremete contra sus propios empleados

El locutor Jorge Pabón “Molusco” realizó una descarga en su canal de YouTube contra sus propios empleados de su estudio de grabación debido a un fallo en el sonido de la entrevista que realizó recientemente al comediante Sunshine Logroño.

Durante un nuevo episodio de su podcast “El Refugio”, el locutor le aseguró a su audiencia que la falla en el sonido no fue su culpa, sino de un integrante de su equipo de trabajo. Su reacción se da, debido a las quejas que ha recibido por parte de sus seguidores.

“Es el peor sonido de lo que yo he visto aquí en Molusco TV, el peor sonido que he visto en mis historia. Le digo a mi equipo de trabajo: ¿Qué es esto? Se escucha como si hubiera entrevistado a Sunshine dentro de una lata de refresco”, expresó Molusco.

El locutor explicó que la entrevista estaba pautada para ser publicada el pasado domingo, sin embargo, por problemas ténicos tuvo que ser pospuesta para el lunes. Además, aseguró que su equipo de trabajo le indicó que el problema con el sonido fue arreglado, sin embargo, ni fue así.

“Para mi sorpresa, hicieron no sé qué caga...dentro del sonido que quedó súmamente latosa y la intentaron arreglar pero quedó igual o peor. Yo le quiero pedir disculpas a mi público porque el público dentro de los comentarios me están esbaratando a mí y yo no soy el que me encargo del sonido, solamente un loco piensa que yo tengo la habilidad de hablar por el micrófono, hacer control y también mezclar sonido dentro de este canal”, expresó.

“Yo quiero dejar en evidencia que no fui yo quien mezclé eso, eso fue una cagada y en el 2024 que todavía estemos pasando por cagadas de sonido a mí me molesta bastante, porque al que están señalando todo el tiempo es a Molusco”, añadió.

El locutor aseguró que en la entrevista el comediante Sunshine Logroño habla sobre diversas etapas de su vida, entre ellas “El Condominio” y la secuela de la película “Chona”.