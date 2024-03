“Lo botaba ahora mismo”: Raúl de Molina se enfurece con productor de ‘El Gordo y la Flaca’ y lo regaña en vivo

El animador del programa de farándula de la cadena Univisión en los Estados Unidos, ‘El Gordo y la Flaca’, Raúl de Molina, se enfureció con el equipo de trabajo y la producción del espacio a quienes les realizó una descarga en vivo.

En medio de la transmisión del programa se puede ver cómo en un momento dado su compañera, Lili Estefan, pide que lo corten mientras este realizaba comentarios sobre una de las historias de farándula que estaban presentando en el programa. Esto no fue del agrado del animador quien posteriormente en otro segmento del programa se descargó e incluso aseguró que despediría al productor que tomó la decisión de corta su alocución.

“Me quitan del aire mientras estoy hablando, me parece triste que yo, que este show que fue creado para mí y para Lili hace 25 años, que se trata de lo que nosotros hablamos, venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años, que no tiene la menor idea de lo que es El Gordo y la Flaca y que a una persona que lleva treinta años en el aire, le cortes en el medio de lo que él está hablando de algo y se vaya a comerciales porque quiere meter veinte historias en el resto para que uno no pueda hablar, no lo entiendo y después se quejan de cómo le va a los programas, señores, de verdad que no entiendo la falta de respeto que dejan que estas personas hagan aquí”, expresó el animador.

Recomendados

“Yo si fuera un productor, nunca en mi vida, se me ocurriría, oye no, me da la gana de que se vayan del aire para poner otra historia y vamos a cortarlo mientras él está hablando, me parece una falta de respeto”, añadió.

Mientras el animador realizaba su descarga, su compañera del espacio Lili Estefan, le indicó que lo tomara como un chiste, sin embargo, este aseguró que “no, no es un chiste porque ya lo han hecho varias veces como un chiste”.

“Si fuera yo el que está a cargo del show, lo botaba ahora mismo”, aseguró el animador en medio de su molestia con lo ocurrido.

El programa El Gordo y la Flaca de Univisión comenzó en septiembre del 1998 y desde ese entonces cuenta con los mismos presentadores. Al parecer, según de Molina, hace unos años cuentan con un nuevo equipo de producción con el cual ha tenido diferencias.