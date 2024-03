Bruno Mars solvente: casino MGM desmiente deuda de 50 millones de dólares del artista por el póker

El pasado jueves 14 de marzo, el portal web de NewsNation encendió la polémica en todo los Estados Unidos, al publicar un reportaje en el que aseguraban que el famoso cantante, Bruno Mars, tenía una deuda millonaria con el casino MGM de aproximadamente 50 millones de dólares.

Desde hace 9 años, el cantautor hawaiano reside en Las Vegas y según transcendió en diciembre, estaría por extenderla en tres años más.

Su permanencia en “la ciudad del pecado” se debe a que tiene un contrato vigente con la empresa MGM Grand, en el que estaría ganando alrededor de 90 millones de dólares al año, pero que según el medio citado, la mayoría de ese dinero regresaría de nuevo al complejo para saldar su millonaria deuda.

El hotel-casino MGM Grand, el 20 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (Foto AP/Ty ONeil, Archivo) AP (Ty ONeil/AP)

MGM desmiente

El portal especializado en espectáculo estadounidense, TMZ, publicó este lunes en su portal web que según información de un representantes del MGM Resorts International, el también productor musical no tiene la deuda de juego de 50 millones de dólares de la que todas comentan en los últimos días.

“Estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más emocionantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live en Park MGM hasta el nuevo salón Pinky Ring en Bellagio, la marca de entretenimiento de Bruno atrae a visitantes de todo el mundo”, explicó la fuente al medio.

Y completó: “La asociación entre MGM y Bruno es duradera y se basa en el respeto mutuo. Cualquier especulación de lo contrario es completamente falsa; él no tiene ninguna deuda con MGM. Juntos, estamos entusiasmados por seguir creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes”.

Fanático de las apuestas

Desde sus inicios profesionales, Bruno Mars no ha ocultado su fanatismo por el mundo de las apuestas y en especial por el Poker. Así lo hizo saber en una entrevista en el 2013, donde detalló cómo fueron sus inicios y cómo aprendió a convivir con la presión debido al juego: “Recuerdo mi primera apuesta, me temblaba la mano, y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder. Hay que perder para ganar, para entender”.

Bruno Mars confesó en el 2016, el tener mucho interés por los juegos de apuestas en el programa “Carpool Karaoke”, que tenía al presentador James Corden, explicando que antes de alcanzar el estrellato solía apostar al póker para poder pagar el alquiler de su domicilio en la ciudad de Los Ángeles, en California.