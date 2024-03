Dr. Dre confesó que tuvo tres derrames cerebrales por un aneurisma cerebral

El famoso artista y productor de hip-hop Dr. Dre confesó que mientras estuvo hospitalizado por una aneurisma cerebral le dieron tres derrames cerebrales.

“Terminé en UCI”, dijo Dr. Dre

Dre, de 59 años, estuvo en el programa This Life of Mine with James Corden de SiriusXM y relató la historia que vivió hace tres años. El productor musical fue a urgencias solo por un dolor detrás de la oreja derecha y a las horas estaba hospitalizado.

“Lo siguiente que sabes es que me desmayo. Entro y pierdo la conciencia y terminé en la UCI. Estuve allí durante dos semanas”, dijo Dre. “Escucho a los médicos llegar y decir: ‘No sabes la suerte que tienes’”.

Recomendados

Andre Young, mejor conocido como Dre, es un importante empresario y productor musical que ha estado detrás de grandes artistas como Snoop Dogg, Eminem, The Game y Kendrick Lamar.

Aunque mantiene una vida saludable, sufrió estando hospitalizado

Durante las dos semanas que estuvo hospitalizado, Dre dijo que sufrió tres derrames cerebrales y su presión era muy alta, cosa que lo sorprendió porque mantenía un estilo de vida saludable.

“Levanto pesas, corro, hago todo lo que puedo para mantenerme saludable. Me dije: ‘¿Eso lo habría evitado si hubiera hecho ejercicio un poco más duro o hubiera comido diferente o algo así? ' Es como, no. Eso es hereditario”, dijo.

Lee también: Escepticismo sobre paradero de Kate Middleton se mantiene tras nuevas imágenes de The Sun

Dr. Dre aprecia cada segundo de su vida

Sin embargo, para el experto en hip-hop, la experiencia hizo que apreciara estar vivo.

“Cuando pasas por esa situación, es una locura, especialmente cuando iba camino a casa desde el hospital porque posiblemente eso no pudo haber sucedido”, añadió el artista.

“No lo sé. Es una locura, así que ahora sé que no tenía control sobre eso. Es algo que podría suceder de la nada”.