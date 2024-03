Alejandra Espinoza: “Yo nunca quise ser reina de belleza”

La presentadora, actriz y empresaria mexicana Alejandra Espinoza reveló en una reciente entrevista que nunca deseó ser una reina de belleza tras ser coronada “Nuestra Belleza Latina” en el 2007.

“Yo nunca quise ser reina de belleza. Yo lo que buscaba era una oportunidad. Me molestaba que me dijeran ‘bruta’ porque era una de las palabras que más me decía la gente. Cuando yo gano Nuestra Belleza Latina yo no estaba preparada para trabajar en televisión, pero de tonta no tenía nada”, confesó.

La actriz -que guardó su corona en una gaveta de su auto- reveló que sufrió mucho bullying tras ganar el certamen de belleza.

Recomendados

“A mí me afectó muchísimo. Los primeros dos años cuando trabajé en televisión me hicieron mucho daño, al grado que no quería trabajar en televisión. Yo lloraba, me afectó demasiado”, añadió.

El año pasado Espinoza se descargó en sus redes sociales contra las personas que a diario le comentan sobre la figura de su cuerpo en las fotografías que publica.

En un mensaje en su Instagram, la animadora aseguró que no le molestan los mensajes de los seguidores que descargan sus energía negativas en contra de su cuerpo, por lo que aseguró no los borra. Del mismo modo, aconsejó a las personas que hacen comentarios despectivos a no buscar ejemplos físicos en figuras de las redes sociales.

“No crean que espero recibir solo palabras bonitas en mis post (de verdad que no) y me molesta tan poco que ni siquiera los borro. Así que si depurar en mi Instagram los hace sentir mejor y más livianos síganlo haciendo. ¿Estoy flaca? Wow, que novedad. Apuesto a que si desarrollas disciplina tú también puedes estar como tú quieras no como alguien. Lo único que les pido es que no busquen ejemplos en las redes y menos ejemplos físicos eso no los va a llevar a ningún lado bueno y se los digo por aunque no lo crean los quiero”, expresó Espinoza.

Del mismo modo, Epinoza aseguró que nunca ha querido ser un ejemplo para las personas por medio de su aspecto físico y aseguró que es mucho más que la figura que puede mostrar en televisión o redes sociales.

“Si me juzgas por el físico porque para ti “no soy un ejemplo” estas en lo correcto NO LO SOY nunca he buscado ser ejemplo para nadie en esa área SOY MUCHO MAS que un físico”, fue parte de los que expresó.

En varias fotografías de la modelo se pueden leer múltiples comentarios de seguidores que hacen comentarios sobre lo “delgada” o “flaca” que se ve la animadora.

Espinoza fue la ganadora del reality show Nuestra Belleza Latina en el año 2007 y desde ese momento ha trabajado en programas de la cadena Univisión como el desaparecido Sábado Gigante y el programa de farándula El Gordo y la Flaca.

La modelo tiene una conexión especial con Puerto Rico debido a que su esposo, el coreógrafo y director, Aníbal Marrero es puertorriqueño. La semana pasada toda su familia estuvo de vacaciones en la isla debido a la celebración de los Premios Juventud, donde la animadora tuvo participación y recibió un mensaje especial por parte de su hijo.

Aquí la publicación en su totalidad

“Soy un pésimo ejemplo!! me levanto todos los días a las 5 de la mañana(o antes) lo primero que hago es Orar y dar gracias a Dios por un día mas. Corro mínimo 25 millas a la semana, tengo claro lo que alimenta y hace bien a mi cuerpo y lo que no por eso intento ser consciente en lo que le entra a mi cuerpo. Como frutas y vegetales como si no hubiera mañana no tomo gaseosas o bebidas azucaradas. Soy una mamá presente y trato de ser mi mejor versión todos los dias.Mientras no estoy trabajando se desayuna, almuerza y cena comida hecha por mi en casa sentados en la mesa como una familia. Tomo alcohol solo cuando estoy de vacaciones, leo mínimo un libro al mes, invierto en mi educación y en cosas que le hacen bien a mi salud física,salud mental y espiritual. Los fines de semana prefiero pasar tiempo haciendo un tendido (club de amor) para Matteo que salir de fiesta. Trato de ser congruente con lo que pienso, digo y hago. Tengo mas que nunca claras mis prioridades. No me gusta juzgar a los demás y opino solo cuando me preguntan. Ayudo SIEMPRE a quien me pide ayuda y hasta aquellos que no se atreven a pedirla. Entiendo que todos somos diferentes y que no somos mas que la consecuencia de nuestras acciones y decisiones. Me afecta mucho el sufrimiento de los demás y poco la opinión que pueden tener sobre mi. Se lo que valgo y lo mucho o poco que tengo nadie me lo ha regalado, si no todo lo contrario me ha tocado trabajar sin descanso desde loa 16 años para conseguirlo y eso me hace sentir orgullosa de mi. A mis 36 años ya he cumplido todos mis sueños y metas (muchas mas) Tengo claro que no quiero dejar de ser quien soy o hacer lo que me gusta para complacer a nadie o verme como alguien quiere que me vea. Ahora mismo siento mas energía y ganas de comerme el mundo que a mis 20. Soy feliz y agradecida pero al mismo tiempo tengo ambiciones. Y por último SOY MUY AFERRADA y puntual. Eso que leíste es parte de lo que soy y me define ✨Si me juzgas por el físico porque para ti “no soy un ejemplo” estas en lo correcto NO LO SOY nunca he buscado ser ejemplo para nadie en esa área SOY MUCHO MAS que un físico”