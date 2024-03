Shakira habla sobre su matrimonio con Gerard Piqué: “Hubo muchos sacrificios por amor”

El pasado 13 de marzo, la cantante colombiana, Shakira, mostró al público un tema titulado “Llevo tiempo sin verte”, que formará parte de su próximo disco, “Las mujeres ya no lloran”.

Desde ese momento, se ha especulado que la canción es una dedicatoria a su exposo y padre de sus dos hijos, el exfutbolista catalán, Gerard Piqué.

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte y dime si aún me quieres, si te acuerdas de mí”, es parte de la letra del sencillo.

Además, el pasado 15 de marzo, la artista lanzó otra parte de la misma canción que expresa: “Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué, si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente”.

Ahora, en una reciente entrevista con el medio británico “The Times”, la intérprete de “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ abrió su corazón para hablar sobre su matrimonio con Piqué. Afirmó que, durante los 10 años que estuvo casada, dejó a un lado su carrera artística para que el exfutbolista se desarrollara como profesional.

“Hubo muchos sacrificios por amor. Durante mucho tiempo, frené todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol”, contó la barranquillera.

En cuanto a los múltiples temas que ha realizado contra el exfutbolista, y que le dan el nombre a su nuevo disco, hablo sobre cómo los hijos que tienen en común, Milán y Sasha— de 11 y 9 años, respectivamente— reaccionaron a ellos.

“Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo”, expresó la cantante.

Incluso, comentó que Milán compuso dos canciones en medio del proceso familiar.

“Cuando su padre y yo estábamos pasando por este proceso de separación, Milan escribió dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar”, detalló Shakira.

Las 17 producciones musicales del álbum de estudio “Las mujeres ya no lloran” verán la luz el próximo 22 de marzo.

Lista de Canciones de “Las Mujeres Ya No Lloran”: