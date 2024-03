Salen a la luz pública las primas imágenes de Timothée Chalamet como Bob Dylan

Timothée Chalamet, quien en 2023 se coronó como el hombre más guapo del mundo según “TC Candler”, se convirtió en uno de los grandes actores del cine, siendo catalogado como artista camaleónico por su capacidad para transformarse en cada producción cinematrográfica que protagoniza.

Precisamente, el actor fue captado en el set de la biopic “A complete unknown” en la ciudad de Nueva York, con un atuendo clásico de los años 60, mientras, portaba una guitarra desgastada en su mano. ¿A quién dará vida en esta ocasión? A nada más y nada menos que a una de las figuras más influyentes en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, Bob Dylan.

La cinta retoma la historia del joven Bob Dylan que revoluciona la escena de la música folk cuando conecta su guitarra eléctrica en el Festival Folk de Newport en 1965 y su ascenso como leyenda de la música.

En la película “A Complete Unknown”, el también cantante interpretará las mismas canciones que el compositor estadounidense y a la vez encarnará su vida, la cual no ha estado exenta de polémica y sobre todo de actos de compromiso social, incluso de distanciamientos de la vida pública en más de una ocasión.

“Bob Dylan se hizo un nombre en el mundo del folk a muy temprana edad con sus versiones acústicas. Así que cuando en 1965, en el Newport Folk Festival, decidió conectar una guitarra eléctrica y usarla en su concierto, fue un duro golpe para los puristas del folk que veían el futuro del género en el joven. Desde ese momento, la vida de Dylan cambió profundamente. Siendo atacado por un gran grupo de seguidores del folk que lo tachaban de traidor, haciendo que su carrera no volviera a ser la misma. Ese concierto fue clave, se declaró como un músico independiente y fue el comienzo de la voz de una generación”, se puede leer el sinopsis del filme que ya comezó su filmación en las calles de la “ciudad que nunca duerme”.

La cinta estará dirigida por James Mangold y llegará a cines en 2025.

Timothée Chalamet nació el 27 de diciembre de 1995 en Manhattan, Nueva York en Estados Unidos y ha aparecido en cintas como Interestelar (Interestellar), Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name), Lady Bird (Lady Bird), Mujercitas (Little Women), Beautiful Boy: Siempre Serás Mi Hijo (Beautiful Boy), Duna (Dune) y recientemente en Wonka (Wonka).