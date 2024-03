Bruno Mars enfrenta deuda millonaria con un casino en Las Vegas tras adicción a las apuestas

El cantante y compositor estadounidense, Bruno Mars, se encuentra en el ojo del huracán, luego de que saliera a la luz pública que tiene una deuda millonaria con un casino en Las Vegas, Nevada, por una alegada adicción al póquer.

Según NewsNation, el también bailarín acostumbraba a ganar dinero como jugador de póquer profesional con el lugar de apuestas, pero la deuda que tiene ahora alcanza los $50 millones de dólares.

El contrato que mantenía era con “MGM Grand Casino”, perteneciente a la cadena de hoteles y casinos que tiene una residencia en el mencionado lugar desde 2016, “MGM Resorts International”.

“MGM básicamente es dueño de él (de Mars). Gana $90 millones de dólares al año gracias al trato que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda. [Él] sólo ganará $1.5 millones de dólares por noche después de impuestos”, informó NewsNation.

Como parte del acuerdo al que tuvo que llegar el artista, también le tocó participar de la creación de “The Pinky Ring”, un bar de cócteles dentro del conocido resort, Bellagio.

El hombre de 38 años ya había revelado en 2013 que, durante sus comienzos jugando póker, era adicto al mismo. Además, detalló que por su actitud “arrogante”, solía ser el blanco de otros jugadores.

“Solía ser como un fanfarrón. Ya conoces al tipo, la gente querría quedarse con su dinero. Si consigues que pierdan, van a por ti, te acribillan. Y entonces es cuando son débiles. Y entonces es cuando saltas o te abalanzas sobre ellos”, narró Mars en ese entonces.

Al momento el intérprete de “When I Was Your Man” no ha emitido expresiones al respecto.