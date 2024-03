Anuel AA sufre pérdida familiar: “Que Dios te tenga en su paraíso en el cielo, en la gloria”

El trapero boricua Emmanuel Gazmey Santiago— conocido artísticamente como Anuel AA— acudió a sus redes sociales para despedirse de un familiar que falleció recientemente, su abuelo de crianza. El hombre fungió como padre adoptivo de su madre, Nilda Santiago.

“Que en paz descanses abuelo. Gracias por criar, amar, cuidar y proteger a mi mami con tu vida entera como si fuera tu sangre. Contigo aprendí que la sangre no necesariamente te hace pariente; es la lealtad y el amor real en familia. Y aprendi que el padre real toma la responsabilidad, y está presente toda la vida cuidando y protegiendo a sus hijos, y siendo sus guías correctos en la vida. Que no importa cuanto crezcan, siempre vas a estar presente amándolos y cuidándolos como si fueran todavía tus bebés, no importa qué (edad tengan)”, escribió Anuel AA en una de las historias de su cuenta de Instagram.

“Que Dios te tenga en su paraíso en el cielo, en la gloria. Te amo”, agregó.

Al momento, se desconoce la razón por la cual el hombre falleció. El artista no ha emitido más declaraciones al respecto.

Entre las noticias más recientes del exponente urbano se encuentra que no participó del cumpleaños de su hija Cattleya, producto de su matrimonio con la cantante dominicana, Yailin La Más Viral. El puerroriqueño perdió comunicación con la pequeña desde que culminó su relación con su ahora exesposa.

Por medio de su cuenta de Instagram, Yailín compartió un video de la fiesta de su pequeña, en la que ambas aparecen acompañadas del rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine, quien ahora es pareja de la también influencer.

“Feliz cumpleaños mi hermosa flor mi regalo de dios , tu felicidad es la de nosotros TE AMAMOS🌸👨‍👩‍👦”, escribió la dominicana en el caption del videoclip.

Esta publicación ha generado diversos comentarios por parte de los fans, pues recordemos que la cantane y el rapero se han enfrentado ante la justicia por múltiples sucesos de maltrato físico y psicológico, sin embargo, ahora se muestran felices ante el público.

En el video podemos ver que la pequeña tuvo una enorme fiesta, con una decoraciones en color rosa, y su propia imagen adornando el lugar.

Mientras que en la cuenta de la pequeña, se compartieron una serie de fotos de la fiesta.