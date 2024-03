Actor de “Squid Game” es declarado culpable de conducta sexual inapropiada

Oh Yeong-Su, actor de la exitosa serie de Netflix “Squid Game” (El Juego del Calamar), quien interpreta Oh Il-Nam (No. 001), fue declarado culpable de agresión sexual por un tribunal de Corea del Sur.

Según los informes del medio estadounidense “New York Times”, la sentencia fue dictada el viernes, luego de que una actriz lo denunciara alegando que la había tocado de manera inapropiada.

Veredicto y la sentencia

El juez del tribunal de distrito en la ciudad de Seongnam determinó que Oh había abrazado a la actriz, tomado su mano y besado su mejilla de forma inapropiada durante un incidente ocurrido en 2017.

Como resultado, el actor de 79 años recibió una sentencia suspendida de ocho meses y se le ordenó asistir a 40 horas de clases sobre violencia sexual.

A pesar de la decisión del tribunal, el actor negó los cargos y ha manifestado su intención de apelar el veredicto.

En declaraciones a los fiscales, afirmó que simplemente había tomado la mano de la actriz para guiarla alrededor de un lago y que se disculpó cuando ella mencionó el incidente, pero esto no implica una admisión de culpabilidad.

La denuncia encontra fue presentada en 2022, y durante el proceso judicial, se reveló que la actriz había recibido asesoramiento sobre violencia sexual en 2018. Sin embargo, fue el éxito de la serie “Squid Game” en 2021 lo que la llevó a exigir una disculpa por parte de Oh.

Impacto en la carrera

El intérprete del jugador No. 001 en la popular serie, se convirtió en el primer actor surcoreano en ganar un Globo de Oro por su actuación.

También fue nominado a un Emmy en 2022 como actor de reparto en una serie dramática. Sin embargo, su participación en la segunda temporada de “Squid Game” no se llevará a cabo.

La noticia de la condena ha impactado en la industria del entretenimiento y en los fanáticos de la serie. Sin embargo, Netflix aún no ha emitido comentarios sobre el veredicto.