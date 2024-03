¿Dedicada a Piqué? Shakira compartió parte de su nuevo tema: “No te olvido por más que aparente”

Se acerca la fecha del lanzamiento del nuevo álbum de Shakira ‘Las mujeres ya no lloran’, y mientras tanto, la cantautora colombiana, ha estado compartiendo un abrebocas de algunos de los nuevos temas de este trabajo musical, que además incluirá la saga de canciones que lanzó en contra de su ex Gerard Piqué.

Una de las piezas musicales que ha adelantado la barranquillera es ‘Tiempo sin verte’, una canción sobre la cual muchos se preguntan si también está dedicada. En lo que ha mostrado de esta pieza musical, se aprecia una letra con la que canta a alguien a quien tiene sin ver, le pregunta si aún la quiere y la recuerda.

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti, llevo tiempo sin verte y dime si aún me quieres, si te acuerdas de mí”, dice Shakira en el extracto de ‘Llevo tiempo sin verte’, que mostró el pasado 13 de marzo.

Un sonido que siento muy mío…🤘🏼”Tiempo sin verte” de mi álbum #LMYNL se acerca la fecha…Marzo 22 LMY❌💧https://t.co/zfsHUjXcLX pic.twitter.com/cW0YQ1OTLs — Shakira (@shakira) March 13, 2024

Este 15 de marzo, la artista lanzó otra parte de la misma canción que expresa: “Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué, si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente”.

La intérprete de Music Session #53 afirmó que en este tema trabajó con el productor musical Bizarrap. “Bizarrap siempre sabe sacarme la fuerte”, expuso Shakira, quien también dijo sobre esta canción que “un sonido que siento muy mío…🤘🏼”Tiempo sin verte”.

Shakira y su nuevo álbum para este 22 de marzo

Shakira anunció que el lanzamiento de ‘Las mujeres ya no lloran’ será este 22 de marzo.

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, escribió Shakira en sus redes.

En este nuevo trabajo musical habrá temas nuevos con colaboraciones de Cardi B, Bizarrap y Grupo Frontera.