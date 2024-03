Karol G: “Me preguntaba por qué no había nacido siendo un hombre”

Karol G, la talentosa cantante colombiana, ha conquistado la escena musical con su energía, carisma y letras contagiosas. Sin embargo, detrás de su éxito, hay una historia de lucha y desafíos que revela una lucha interna que llevan muchas mujeres. Al recibir el premio de “Mujer del año” de Billboard, Karol G sorprendió al compartir sus sentimientos más íntimos sobre su experiencia como mujer en la industria musical.

Karol G ofreció un conmovedor discurso al recibir el premio de “Mujer del año” de Billboard

“Durante muchos años viví muy decepcionada del hecho de ser una mujer”, confesó la artista. Reveló haberse cuestionado por qué no había nacido hombre, sintiendo que esta condición limitaba sus oportunidades y obstaculizaba su camino hacia el éxito. La cantante, conocida por éxitos como “Mi ex tenía razón”, desafía los estereotipos de género al afirmar que su éxito no se debe a ningún hombre. Rechaza los comentarios que intentan minimizar sus logros atribuyéndolos a la influencia masculina en su carrera.

Para Karol G, estos comentarios son reflejo de una sociedad que busca justificar los éxitos de las mujeres de manera diferente a la de los hombres. Las mujeres a menudo enfrentan barreras y discriminación en la industria musical y Karol G se destaca como un ejemplo de determinación y valentía. Su ascenso al estrellato se debe no solo a su talento innegable, sino también a su firmeza para desafiar las expectativas de género y abrir camino para las futuras generaciones de artistas femeninas.

El premio de “Mujer del año” de Billboard, entregado por la reconocida actriz Sofía Vergara, es un reconocimiento no solo a los logros musicales de Karol G, sino también a su lucha por la igualdad de género en la industria del entretenimiento. El género no debe ser una barrera para alcanzar el éxito y las mujeres tienen el poder de alcanzar sus sueños y superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino.