A pocos días de terminar con su antigua relación: Cristian Castro tiene un nuevo amor

El reconocido cantante mexicano Cristian Castro ha vuelto a captar la atención del público debido a su reciente romance, el cual surgió tan solo 19 días después de terminar con Mariela Sánchez.

La noticia fue divulgada por el programa argentino “Socios del espectáculo”, a través de información proporcionada por el periodista de espectáculos Maximiliano Lumbia.

Según el presentador, los rumores mencionan: “Aparentemente, usó a Mariela Sánchez para no ir solo a México. Tenía todo planeado para que no le pregunten porqué no besó a sus hijos, del lesbianismo de su madre y de las conversaciones que tuvo Verónica Castro con menores de edad. Hay una denuncia en México”.

Siguió relatando: “Le escribía a otras chicas. Son terribles los WhatsApp que hay. Él le decía que la amaba y que la había esperado toda su vida y después la echó”.

¿Quién es la nueva novia?

El nuevo amor en la vida de Castro lleva por nombre Miriam. Se sabe que se conocen desde el año 2020 y que actualmente se encuentran juntos en la ciudad de Los Ángeles.

Miriam es descrita como una abogada con una gran fortaleza y determinación. Ambos están trabajando en el nuevo material discográfico del cantante en esta etapa de su relación.

Han surgido supuestos mensajes de texto filtrados entre Cristian Castro y Miriam, en los cuales él se refiere a Mariela como “otra facilita más”.

Estos mensajes han generado cierta controversia, ya que sugieren una falta de respeto hacia su relación anterior. Por su parte, Miriam le pide a Castro que la deje en paz, mencionando que él ya tenía pareja en ese momento.

Por último, Analu Salazar, una exnovia de Cristian Castro, también ha compartido su experiencia, afirmando:

“Me tomé una foto con el novio de un amigo mío. Estábamos en un restaurante, fuimos varios amigos y amigas, me tomé la foto con él, me abrazaba. Él le tomó un screenshot a mi foto, me la mandó y me dijo ‘eres muy fácil’, ya les había dicho, ese es Cristian Castro”