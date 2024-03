Ricky Martin revela su secreto para continuar viéndose jóven

El cantante boricua, Ricky Martin, reveló recientemente su secreto para continuar viéndose joven a sus 52 años.

“¡La conciencia limpia! No le hago daño a nadie. No estoy bebiendo alcohol, no fumo, no uso drogas y la paso bien”, dijo el artista en una entrevista con el programa televisivo, Despierta América (Univision).

Asimismo, aprovechó para responder preguntas sobre sus hijos, los gemelos Mateo y Valentino, de 15 años, quienes lo acompañarán en una gira. Además, comentó le han enseñado muchísimo a lo largo de los años y que son su mayor inspiración.

“Es maravilloso, porque ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores, que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el zoom aliviana muchísimo. Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas las preguntas que tengan que hacer, y que las respuestas sean transparentes y con la verdad”, expresó Martin.

Sin embargo, Ricky no quiso precisar detalles de la vida de sus hijos mas pequeños, Lucía y Renn, y se limitó a contar que le gusta “que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad. Y obviamente tengo a Lucía y a Renn… tengo las energías y estamos saludables, así es que todo es maravilloso”.

Lucía y Renn, de 5 y 4 años respectivamente, son los otros dos hijos que el puertorriqueño tuvo con su exposo, Jwan Yosef. La expareja se conoció en 2014 y en 2017, contrajeron matrimonio. En julio de 2023, decidieron divorciarse. Al día de hoy, no se conocen los detalles que provocaron su separación.