Patricia Corcino entra a “La Casa de los Famosos 4″

Los rumores que corrieron toda esta semana en la redes sociales, se hicieron realidad, la animadora y modelo puertorriqueña Patricia Corcino es una de las nuevas integrantes de La Casa de los Famosos, el reality show de la cadena Telemundo en los Estados Unidos.

La modelo puertorriqueña se une a María del Pilar Rivera “Maripily” como las dos puertorriqueña que participan en la competencia.

“¡Ya no es secreto, soy la nueva habitante de @lacasadelosfamosostlmd! Los invito que me acompañen y me apoyen en esta gran aventura”, expresó en sus redes sociales.

Este miércoles entraron dos nuevos integrantes -Patricia Corcino y la actriz mexicana Geraldine Bazán- mientras que se espera que otros dos entren a la casa en los próximos días. Estos se dividirán entre el viernes y el domingo.

¿Quién es Patricia Corcino?

Patricia Corcino es una modelo y animadora puertorriqueña que no es ajena a los reality shows ya que participó en el programa Nuestra Belleza Latina de Univisión en el año 2011. Anteriormente, había participado en en certámenes de belleza como Miss Universe Puerto Rico 2010.

Además, ha participado en varios programas de televisión a nivel local como el desaparecido “Adrenalina sin Frenos” de cuando Univisión aún tenía su estación local en Puerto Rico y posteriormente en el programa Lo Sé Todo en Wapa Televisión.

¿Quién es Geraldine Bazán?

Geraldine Bazán es una reconocida actriz mexicana que comenzó su carrera en telenovelas y programas infantiles Desde entonces, ha participado en un gran número de papeles estelares de exitosas telenovelas y series televisivas, incluyendo Soñar No Cuesta Nada, El Amor No Tiene Precio y Tierra de Pasiones.

Bazán tiene dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Otro habitante de la alianza “Fuagua” queda eliminado de “La Casa de los Famosos”

El cantante y modelo mexicano Roberto Mora, mejor conocido como “Robbie”, se convirtió la noche del lunes, en el séptimo eliminado de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Mora, de 26 años, quedó fuera del programa luego de estar nominado con otros 10 habitantes, de los cuales nueve fueron sentenciados el pasado jueves por hacer complot.

Por su parte, los concursantes que contaron con el apoyo de los televidentes fueron: Alfredo Adame, Cristina Porta, Guty Carrera, Aleska Génesis, Ariadna Gutiérrez, Pedro “La Divaza” Figueira, Maripily Rivera, Alana Lliteras, José “La Melaza” Reyes y Clovis Nienow.

El pasado domingo, el cantante mexicano Lupillo Rivera se autosalvó de su primera nominación en el reality.

Por otra parte, cuatro habitantes nuevos entrarán esta semana a la casa-estudio. Las entradas se darán este miércoles, viernes y domingo.

La casa de los Famosos, temporada 4, comenzó el martes, 23 de enero de 2024, y ahora cuenta con 13 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “La Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, la descalificación de Thalí García, la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.