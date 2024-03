Millie Bobby Brown emerge una nueva heroína de acción en Damsel

Por los pasados ocho años, hemos sido testigos del crecimiento de la joven actriz Millie Bobby Brown, en la ya icónica serie que ha dejado huella en la historia de la cultura popular, Stranger Things, en las cintas de Enola Holmes, también del gigante del streaming Netflix, y en Godzilla vs Kong. En Damsel, la nueva propuesta de fantasía, ya disponible en la plataforma, Brown interpreta a una joven damisela que acepta casarse con un príncipe, solo para descubrir que la familia real la ha reclutado como sacrificio para pagar una antigua deuda ante un peligroso dragón.

La actriz de 20 años, quien recientemente anunció su compromiso de bodas con el hijo del rockero Jon Bon Jovi, ha logrado diversificar su carrera, transformándose en una exitosa mujer de negocios. Además de ser ícono de la moda, y tener su propia línea de productos de belleza, funge como productora ejecutiva de su nueva cinta y el año pasado lanzó una novela de drama y fantasía. Mientras esperamos por la quinta y última temporada de Stranger Things, la actriz, quien comparte roles con Robin Wright (Forrest Gump) y Angela Bassett (Black Panther) , se sentó en exclusiva con Metro para hablar sobre las exigencias físicas de este nuevo rol y los diversos roles de la mujer en la cinta.

5 preguntas para Millie:

Algo que realmente me llamó la atención acerca de esta película fue cómo pasó de una especie de cuento de hadas tipo Disney, a una oscura historia de supervivencia, muy Hermanos Grimm. Como productora, ¿cómo fue trabajar con este cambio en tono del primer acto, hacia texturas más oscuras y sombrías?

—Sí absolutamente. Hay una sensación de que tienes que generar confianza en tu director, porque nunca había hecho algo así. Hay mucha historia que contar en una hora y 45 minutos, pero Juan Carlos (director) simplemente conocía su visión y sabía cómo queríamos hacerla realidad.

La cinta presenta a mujeres empoderadas, en control, desde diferentes perspectivas. Desde el dragón, la reina y hasta tu personaje. Entonces, ¿cómo fue trabajar con esto? ¿Qué fue lo que más resonó contigo, el personaje, la historia o los mensajes que la historia presenta?

—Sí, creo que ese es un tema muy importante, ¿verdad? Esta mujer siente que tiene el control. Pero también creo que ella no tiene el control. Ahí hay una buena historia que contar. Probablemente se trata de muchas experiencias de mujeres y muchas personas, pero sí creo que hay definitivamente una falta de control durante la primera parte de la película. Luego cuando comienza a darse cuenta de lo que es capaz y que puede confiar en sí misma, es entonces cuando comienza a recuperar ese control.

Por momentos me recordó algunos elementos de Game of Thrones e incluso Dragonheart del 1996 de Sean Connery. ¿Hubo alguna inspiración visual de otros proyectos?

—Todo se reduce a confiar en Juan Carlos… él conocía su visión. Sabía el tono y lo que quería mirar. Sí, estas en lo correcto, definitivamente tiene fragmentos y elementos de diferentes proyectos pero también es muy original. Nunca antes había visto algo así.

En la cinta tienes que correr, escalar, montar a caballo, luchar, etc. El aspecto físico está muy presente. ¿Cuán diferente fue a Enola, o tal vez a Stranger Things, la preparación física para esta película?

—Fue realmente un desafío, definitivamente me retó. Realmente nunca me había esforzado tanto. No soy alguien a quien le gusta hacer ejercicio. Lo intento, pero me aburro demasiado. Así que realmente me retó. Fue realmente agotador. Mi cuerpo recibió mucha fisioterapia, acupuntura y ultrasonidos (se rie). De hecho, recuerdo que un día caminaba con dolor en mi hombro y pensaba que tendría que pasar todo el rodaje con solo un hombro funcionando. El cuerpo realmente estaba pasando factura.

Si el estudio te permite decir algo sobre la filmación de Stranger Things, ¿alguna primicia que quizás no hayas dicho antes sobre el rodaje?

—Pues estamos actualmente filmando y estamos muy emocionados. Quizás no haya dicho esto antes.

