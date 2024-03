Jennifer Lopez cancela siete fechas de su gira “This Is Me... Now” por “problemas logísticos”

En un giro inesperado para los fans de Jennifer Lopez, la artista se vio obligada a cancelar siete de las fechas de su anticipada gira “This Is Me... Now” debido a “problemas logísticos”. Este cambio afecta a las presentaciones programadas entre el 22 y el 30 de agosto de 2024, reduciendo significativamente la duración de la gira que tenía programada.

Casi un mes después de anunciar su primera gira por Norteamérica en cinco años, Lopez ha tenido que hacer frente a la cancelación de varios conciertos. Según informó Page Six, Ticketmaster retiró los eventos de las ciudades de Nashville, Raleigh en Carolina del Norte, Atlanta, Tampa en Florida, y Nueva Orleans a principios de esta semana, a lo que se sumaron las cancelaciones de Cleveland y Houston, desapareciendo dichas fechas del sitio web oficial.

¿Por qué canceló sus shows Jennifer Lopez?

La razón detrás de estas cancelaciones, según se ha revelado, involucra al “organizador del evento” y ha sido atribuida a un “problema logístico” por parte del promotor de la gira, aunque no se ofrecieron detalles específicos a los poseedores de boletos, a quienes simplemente se les prometió un reembolso.

Jennifer Lopez canceló repentinamente alguno de los shows que tenía programados para este año, en la gira que la trae de vuelta a los escenarios desde 2019. / Foto: Presley Ann/Getty Images (Presley Ann/Getty Images for LACMA)

Un final anticipado pero memorable

A pesar de los contratiempos, la gira “This Is Me... Now” de Jennifer Lopez promete concluir con broche de oro. Tras anunciar en febrero la adición de segundas fechas en Miami, Toronto y su ciudad natal, Nueva York, los conciertos finales se llevarán a cabo en el icónico Madison Square Garden los días 16 y 17 de agosto .

La gira, que inicia el 26 de junio en el Kia Center de Orlando, Florida, marca el regreso de Lopez a los escenarios desde su “It’s My Party Tour” en 2019, el cual recaudó más de $50 millones en 37 fechas. Este tour no solo es un reflejo del compromiso de la artista con sus fans sino también una celebración de su noveno álbum de estudio, “This Is Me... Now”.

Aunque los representantes de Live Nation no han respondido inmediatamente a las solicitudes de comentarios, la expectativa por los conciertos restantes y la promesa de actuaciones inolvidables en Nueva York mantienen alta la anticipación de los seguidores de la cantante. Este incidente subraya los desafíos que enfrentan los artistas y organizadores en la compleja logística de las giras internacionales, pero también resalta la resiliencia y adaptabilidad en el mundo del espectáculo.