Adamari López: “Me gusta la mujer que soy”

Adamari López estaba en camino a la escuela de su hija, cuando hizo una pausa para platicar con Metro sobre esta nueva aventura en su carrera. La actriz y conductora está feliz de regresar a trabajar a México, no en telenovelas, sino en el programa de concursos “¿Quién Caerá?”.

“Estoy súper feliz de tener la oportunidad de regresar a lo que fue mi casa (Televisa) por casi 15 años, que permitió que mi carrera despuntara o sobresaliera más. Estoy feliz de entrar con este proyecto que se llama ¿Quién Caerá?”, adelantó la puertorriqueña.

Adamari puntualizó que es una mujer de retos, y nos reveló en qué momento de su vida llega este proyecto.

“Creo que en uno espectacular. Estuve trabajando como actriz casi toda la vida. De repente viene un cambio en mi vida cuando me diagnosticaron la enfermedad del cáncer, eso me hizo regresar a los Estados Unidos. Volví a hacer un proyecto en México en Televisa, Alma de Hierro; luego me tienen que hacer otra operación y en ese momento descubro que mi matrimonio no estaba en el momento ideal que yo pensaba, aún cuando era el principio del matrimonio. Al terminar ese matrimonio, me ofrecen hacer un programa de baile en donde termino siendo ganadora se llamaba ‘Mira Quién Baila’ y después de eso me ofrecen ser parte de la conducción de un programa de la mañana, en el que estuve once años. Pero de repente, salgo del programa y llegaron varias dudas: ‘¿Qué viene?, ¿Cómo me reinvento?, ¿Qué sigo haciendo?’”, confesó Adamari.

Tras esa crisis en su carrera, y sin esperarlo, llegó una nueva propuesta, “me ofrecen la oportunidad de hacer la conducción para un programa de concursos que es también nuevo para mí, así que decidí que era un momento para volverme a retar y volverme a reinventar. Creo que llega en un excelente momento con más madurez, con más experiencia y bueno, estoy muy feliz, de que me den la oportunidad nuevamente de seguir creciendo. Ahora, también estoy haciendo en los Estados Unidos un programa de conducción de temas que nos pueden afectar a todos, temas cotidianos, y estoy con otras cuatro mujeres. Estoy feliz de que me sigan abriendo las puertas para poder seguir haciendo lo que me gusta”, puntualizó.

En las recaídas de su salud física y emocional, descubrió que es una mujer que le gusta divertirse y ser positiva.

“No sé si sería una buena comediante (risa), pero me gusta divertirme. Si a Adamari le gusta oler al hombre que llega y piropearlo, pues me doy esa libertad; si puedo resaltar a esa mujer y ayudarla a seguirse empoderando y a que siga confiando en ella, también lo hago. Entendí que hay que bromear sobre cómo vivir la vida”, señaló.

Terapia

“Ninguna situación puede ser tan complicada que no me permita enfrentarme a ella. Y si para eso no me encuentro preparada, pues entonces buscar ayuda profesional, no tener miedo hablar de situaciones que me puedan afectar, de no tener miedo a buscar esa ayuda de un psicólogo, un cura, una amiga, un profesional o alguien del que te puedas agarrar para encontrar esa fortaleza y salir adelante. A veces, no he tenido las herramientas, pero he podido tener la valentía de pedir ayuda para poder salir adelante, ya sea en el tiempo en que estaban mis papás”, dijo Adamari.

A sus 52 años, la presentadora de televisión, supo levantarse, “en algún momento estuve renuente a que me ayudaran, porque pensaba que buscar un psicólogo era para alguien que a lo mejor no estuviera bien o completamente cuerdo. Al final, entendí que hay que ser valientes al saber que no somos todopoderosos y que necesitamos ayuda externa para poder enfrentar diferentes situaciones”, nos narró.