Prima de Luis Miguel reveló que la madre del artista está viva y que él la visita: “La reencontramos”

El paradero de Marcela Basteri, madre del cantante Luis Miguel, es un misterio desde hace casi 40 años. A la mujer no la han visto más desde aquel 16 de marzo de 1985 cuando el artista mexicano le cantó en el Luna Park en Argentina, por lo que desde entonces, son muchas las teorías sobre su desaparición.

Hay quienes dicen que Basteri fue asesinada y que nunca encontraron su cuerpo, otros afirman que escapó por los maltratos de su esposo Luisito Rey, otros más aseguran que está en un Hospital Psiquiátrico, mientras que el padre del artista llegó a aseverar que huyó con un presunto amante.

Recientemente, Lorena Basteri, sobrina segunda de Sergio Basteri, abuelo de Luis Miguel, es decir, nieta de una hermana del abuelo del cantante, aseveró que Marcela está viva y reveló dónde se encuentra.

Recomendados

Lorena concedió sus palabras en entrevista a Radio Mitre, según reseñó el portal Quien.

“Una vez que la reencontramos, no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela… Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel”, expresó Lorena, detallando que la madre del ‘Sol de México’ tiene complicaciones propias de su edad.

Luis Miguel Fuente: Instagram

La mujer prefirió no entrar en polémica sobre lo que Luis Miguel debería hacer al saber dónde está su mamá, destacando que por lo menos, ella como familia, está tranquila por haberla encontrado y saber que está en un sitio donde la cuidan.

Te puede interesar: ¿Victoria Ruffo en silla de ruedas? Esta es la explicación del estado de salud de la actriz

“Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él (Luis Miguel) ha ido (al nosocomio). La verdad, no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar”, afirmó.

Luis Miguel y su madre Marcela Basteri

El pronunciamiento de su prima Lorena ha reavivado el tema de la madre de Luis Miguel y las teorías de su desaparición. La última vez que vieron a la mujer ítalo-argentina, fue cuando él le cantó en el Luna Park de Argentina. Sin embargo, La Vanguardia recordó que desapareció el 19 de agosto de 1986 cuando ambos estaban en España.

La mujer que hallaron hace años y que creían que era la mamá de Luis Miguel

El citado medio expuso que hace años, los medios locales en Argentina publicaron que hallaron deambulando en las calles a una mujer muy parecida a Marcela Basteri. Posteriormente, tras pruebas de ADN, se dijo que se trataba de Honorina Montes, una asturiana que estaba desaparecida.

A Montes la llevaron a un centro psiquiátrico, y se dice, que es la mujer a quien sigue visitando la familia. No obstante, se desconoce si Lorena se refiere a ella.