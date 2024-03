María Celeste Arrarás presentó a su supuesto nuevo novio y despierta rumores de romance

María Celeste Arrarás compartió hace poco una fotografía donde aparece brindando junto a un atractivo hombre y se rumorea que podría tratarse de su nuevo novio.

La reconocida periodista tiene una trayectoria de más de cuatro décadas y siempre ha sido cautelosa con lo que comparte sobre su vida personal con el público.

Por eso resultó sorpresivo la publicación de María Celeste Arrarás junto al atractivo hombre, del que todavía no se conoce su identidad, porque se puede apreciar que estaban disfrutando de una romántica cita.

Recomendados

María Celeste Arrarás se da una nueva oportunidad en el amor

No sería la primera vez que María Celeste Arrarás comparte una fotografía con este misterioso hombre, pues en navidad compartió una con él en la que escribió: “Mi mejor regalo”.

Desde entonces se especula que es su novio, pero como estuvo un tiempo sin publicar nada con él, volvió a causar revuelo que compartiera otra foto en un restaurante.

Además, María Celeste Arrarás publicó en las historias de Instagram otra fotografía donde sale ella con su supuesto novio y Carlos Ponce y escribió: “Puros guapos”.

La nueva pareja asistió a un evento encabezado por la actriz y modelo Eglantina Zingg. No obstante, la periodista no ha confirmado sí está saliendo con ese hombre o no.

Los seguidores de María Celeste Arrarás le comentaron el buen gusto que tenía y esperan que el sujeto la haga muy feliz, pues desde el 2004 que se separó no se le ha conocido una pareja, de hecho, se enfocó más en su carrera y en sus tres hijos.