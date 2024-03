Laura Bozzo a Thalí García: “¿Te volviste loca? Que te secuestraron, que te drogaron, tú sabes que todo eso es mentira”

La presentadora de televisión y abogada peruanomexicana, Laura Bozzo, publicó un video en sus redes sociales respondiendo las acusaciones que hizo la actriz mexicana, Thalí García, en contra de la producción de la “La Casa de Los Famosos” (LCDLF) de Telemundo asegurando que la “drograron” y la “secuestraron”.

“La mentira no se vale y lo que tú has hecho Thali García es un horror. Sabes que te defendí cuando te escapaste, pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas”, escribió Bozzo en el caption del videoclip que subió a su cuenta de Instragram.

En el contenido del video, la peruanomexicana tildó a García de “mentirosa”. Asimismo, la instó a no manchar un programa televisivo que es “real” y que le “cambia la vida” a otros concursantes, como lo hizo con ella.

“No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mienta de la manera que ha mentido Thali García respecto a ´La casa de los famosos´, a donde no solamente no te dan licor, más que una cervecita en la fiesta, sino que además, para que te den una pastilla —y lo digo por mi propia experiencia— tiene que ser recetada por tu médico e investigada”, comenzó diciendo la presentadora de televisión, quien formó parte de la segunda edición del reality show.

“Thali, ¿te volviste loca? ¡Qué carajo! Que te secuestraron, que te drogaron, tú sabes que todo eso es mentira. Yo puedo ser testigo de que todo eso es mentira”, sentenció.

Asimismo, Bozzo juró “por sus hijas” que la producción nunca le dijo cómo actuar y qué hacer para crear contenido.

“Lamento muchísimo todo este escándalo, total y completamente injusto y falso. Te lo digo en tu cara Thalí, falso”, agregó.

En respuesta a ello, la actriz le comentó: “Amor. Lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona, el tiempo, las pruebas, me darán la razón, yo igual no dejo de admirarte, respetarte y jamás olvidaré ese abrazo que me diste cuando más lo necesite. Ya hay video que demuestran lo contrario, el mismo Lupillo fue testigo de lo mal que me sentí ese día y como te digo los tribunales tendrán la última palabra. Todo mi amor y admiración para ti! ❤”.

En el día de ayer, martes, García acudió a sus redes sociales para hacer una denuncia pública contra Telemundo y Endemol Shine BoomDog, compañía que produce los programas de telerrealidad “LCDLF” y “Los 50″, puesto que le quieren cobrar una gran suma de dinero por alegadamente “violar” una de las claúsulas. Entre las grandes acusaciones dijo que fue “drogada” y “secuestrada” por la producción.

“Me tuvieron secuestrada en ese lugar, en contra de mi voluntad durante más de 45 minutos, más de 45 minutos”, señaló en el video colgado en sus plataformas digitales.

“El médico que tienen adentro te medica, te sugiera ansiolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un gran día, que Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada con Guadalupe Rivera. Y Lupe me dijo: ¿quieres que te ayude a vomitar? y yo le dije: no, no, tranquilo, yo voy a ir al baño, voy a estar bien”, sostuvo.

Además, alegó que la producción “manipula y tergiversa” lo que ocurre dentro del espacio, y buscaron crear “la falsa imagen” de que existía un romance entre ella y Lupillo Rivera.

El pasado 14 de febrero, García abandonó de forma sorpresiva el programa de telerrealidad por voluntad propia. La actriz escapó de la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México, por la suite del líder, donde ella pernoctaba con el cantante mexicano desde hacía casi una semana. La mujer de 33 años, explicó que tomó la decisión por sus hijos y su esposo, ya que se estaba rumorando que existía una atracción entre ambos.

“Sentí que tenía que elegir entre mi familia y este sueño de llegar a la final y ganar el premio. Te voy a ser muy clara, de qué me sirve ganar sino lo más importante”, sostuvo Thalí a minutos de abandonar el espacio televisivo.

De igual forma, la exparticipante de “Los 50″, agradeció a los televidentes por su apoyo y salvarla en dos ocasiones de la eliminación.

“Quiero pedirle una disculpa al público. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que pasa afuera, pero si bien es cierto, en días pasados y en varias ocasiones llegaban personas a gritar cosas muy bonitas, pero lo más valioso que yo tengo en mi vida son mis hijos y ese matrimonio que mucho esfuerzo hemos tratado de mantener”, añadió en ese momento.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024. El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio $200 mil dólares.