Estudiante de Saint John’s School representará a Puerto Rico en Poetry Out Loud 2024

El joven Amir Trinidad Vidal se convirtió en campeón del certamen estudiantil de recitación de poesía en inglés Poetry Out Loud Puerto Rico 2024 (POL) y representará a Puerto Rico en la competencia a nivel nacional en los Estados Unidos. Trinidad Vidal cursa el duodécimo grado en Saint John’s School de San Juan. Esta competencia es producida en Puerto Rico por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con el apoyo del National Endowment for the Arts (NEA) y The Poetry Foundation.

“Estamos sumamente complacido con la participación tan activa de estudiantes de escuelas públicas y privadas en este evento. Con su excelente desempeño, cada uno de ellos afirma el compromiso y dedicación en las artes, y en este caso, específicamente con la poesía. Actividades como esta nos ayudan a seguir promoviendo nuestra misión de enlazar a las nuevas generaciones con las artes y la literatura”, expresó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz.

Como primer finalista quedó Jorge Olivera, del Colegio San Ignacio de Loyola. El cuadro de finalistas fue completado por Karelys D. Concepción de tal Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), Lillian Ortiz Montañez de Colegio Congregación Mita, Gianna Boria de Dorado Academy y Sofía Torres Torres de la Escuela San Germán Interamericana. Este año, el jurado estuvo integrado por Marian E. Polhill, Daniel Nevárez Araújo, Dayra Lee Montoyo, Pamela Luquis, Gaddiel Francisco Ruiz Rivera y Caridad M. Carballido. Mientras, la interpretación de señas estuvo a cargo de Stephanie Couvertier y Anetly Ruiz.

Además de recibir un premio de $200, el nuevo campeón viajará a representar a Puerto Rico en la competencia nacional de Poetry Out Loud en Washington D.C. con los gastos pagos. El joven puertorriqueño se medirá contra los otros 54 estudiantes de todo los Estados Unidos y sus territorios. Como parte de los premios que también obtuvo, su escuela recibirá $500 para adquirir libros o materiales de poesía. Por su parte, el primer finalista recibirá $100 y su escuela recibirá $200 para la adquisición de publicaciones de poesía. La final nacional de Poetry Out Loud se llevará a cabo del 30 de abril al 2 de mayo en Washington D.C. y los premios ascienden a $50,000 para los estudiantes y sus escuelas, incluyendo una beca de $20,000 para los estudios universitarios del ganador.

Un total de 28 escuelas de todas las regiones educativas de Puerto Rico participaron en la edición de este año. Luego de varias etapas competitivas, un grupo de 12 estudiantes de escuelas públicas y privadas llegaron a la final para competir por el título. Estos estudiantes fueron Samuel A. Montes Díaz de la Escuela Vocacional Benjamín Harrison, Lillian C. Ortíz Montañez del Colegio Congregación Mita, Alejandro Negrón de Washburn School, Karelys D. Concepción Ortíz del Centro Residencial de Oportunidades Educativas (CROEM), Gianna Boria Román de Dorado Academy, Amir Trinidad Vidal de Saint John’s School, Noelia A. Quiñones de la Escuela University Gardens, Victoria Monteagudo Santos de TASIS Dorado, Jorge Olivera Lugo del Colegio San Ignacio de Loyola, Melanie Martínez Muñoz de la Academia Bilingüe Visión Educativa y Sofía Torres Torres de la Escuela San Germán Interamericana. El evento final se celebró en el Teatro Francisco Arriví en Santurce.

Poetry Out Loud es un programa educativo de las artes que promueve el estudio del género poético ofreciendo materiales educativos gratuitos y mediante una competencia de declamación en escuelas secundarias de los Estados Unidos y sus territorios. Este programa ayuda a los estudiantes a aprender sobre la historia literaria, dominar destrezas de expresión oral, desarrollar buena autoestima y destrezas de liderazgo.