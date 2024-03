Cantante rusa acusa a Karol G de plagio

Tal parece que el tema ‘Contigo’ de la cantante Karol G, seguirá dando de que hablar, y es que esa es su canción más reciente la cual estrenó el pasado 14 de febrero y en la que narra una historia de amor entre dos mujeres.

El video es protagonizado por ella y la cantante Young Miko y tras su estreno generó una ola de reacciones en las redes sociales por el sonido, los colores del video y hasta la misma trama.

Ahora, un mes después del exitoso lanzamiento la cantante Mila Voyna ha publicado un video en sus redes sociales en le que hace un llamado de atención a la “Mujer del Año 2024″, ya que asegura que su tema fue copiado del de ella.

Seguidamente hizo un resumen de todos los reconocimientos que Karol G ha obtenido en los últimos meses para elevar más su crítica y aseverar que los productores de la colombiana le copiaron la canción.

Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar por lo que los fanáticos de la paisa llenaron el post de la rusa con diversos comentarios sobre sus palabras. “Entonces si ella te copió los sonidos de tu canción, usted le copió los sonidos a Leona Lewis en ‘Bleeding Love’”, “solo queres ser vista🤮. Ahora mi pregunta ¿tú si le pediste permiso a Leona Lewis?” y “Original es de Leona Lewis en ‘Bleeding Love’, tú eres el plagio 🤣 🤣”.

Karol G había salido días atrás a explicar cómo es que surgió la canción la cual reveló en México, tras una pancarta que se extendió con el nombre del tema en uno de sus conciertos, antes de tiempo, por lo que pidió perdón a su equipo de trabajo.

“Ustedes saben que Tiësto y yo somos super amigos, parceros. Me contacta y me dice: ‘tengo esta idea, de hacer este sample de esta canción’ y me manda esto y recordé la canción que se llama ‘Bleeding Love’ de Leona Lewis. Le dije a Tiësto qué tal si involucramos a una persona más, y aquí viene Ryan Tedder, que es un gran productor, compositor y además cantante, como si me hubiera conectado un USB se la puse a él y empezamos a trabajar y llamé a Leona Lewis”

— Karol G