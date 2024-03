Anuncian apertura de la convocatoria para el Premio Tina Hills 2024

Con la certeza de que en Puerto Rico existen incontables modelos de labor comunitaria de excelencia y cuya obra merece ser reconocida, la Fundación Ángel Ramos (FAR) anuncia que ya abrió la competencia del Premio Tina Hills 2024 (PTH).

Se trata de la vigésimo séptima edición del que hoy es considerado el máximo galardón filantrópico en Puerto Rico. El Premio reconoce la trayectoria y extraordinaria labor social de organizaciones sin fines de lucro en el país y honra con su nombre a la fundadora y pasada presidenta de la Fundación Ángel Ramos, Argentina Hills, quien siempre mantiene latente su amor y compromiso con Puerto Rico.

Entre los días 1 y 29 de marzo del año en curso, estará abierta la competencia a la que son convocadas organizaciones sin fines de lucro con trayectoria en las áreas de educación, arte y cultura y bienestar social. La entidad ganadora recibirá un premio de 200 mil dólares y cada finalista recibirá 20 mil dólares. Como ya es tradición, las finalistas y la organización ganadora serán reconocidas en una ceremonia el próximo 15 de noviembre, día de la filantropía.

El año pasado resultó ganadora el Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimento, Inc. (AYANI); mientras que las finalistas fueron: la Asociación Acirc Corp., el C entro Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables Yauco, Inc. (CMTAS) y el Programa del Adolescente de Naranjito, Inc. (PANI). Sin duda, todas ellas son referentes de acción social y transformación comunitaria.

“El Premio Tina Hills es una pieza clave para la Fundación Ángel Ramos. Nos permite celebrar y agradecer a quienes todos los días trabajan sin mayor reconocimiento que el sentido de compromiso con Puerto Rico. También, nos permite contarle al país acerca del trabajo tan extraordinario que hacen las organizaciones sin fines de lucro. En cada ceremonia de entrega reiteramos nuestro compromiso como institución y confirmamos que la red social que sostiene al país es el tercer sector”, expresó el presidente de FAR, Roberto Santa María. “La mejor manera de continuar el legado de más de 65 años de esta Fundación es continuar con el trabajo consistente que se ha hecho y contribuir a dar a conocer la labor de las organizaciones que le han dado su razón de ser. De eso se trata el Premio Tina Hills”, añadió.

La guía para completar el formulario de nominación del premio se encuentra en la página web de la Fundación Ángel Ramos (www.farpr.org). Tras el cierre de la convocatoria, el 29 de marzo, una Junta Consultiva externa evalúa las candidaturas. Luego de un riguroso proceso de evaluación y análisis se selecciona un grupo de semifinalistas y, finalmente, cuatro organizaciones son reconocidas como finalistas. De entre ese grupo final, se selecciona la ganadora.

Como parte del esfuerzo de difusión, se documenta la labor de las organizaciones y se difunden sus perspectivas y voces a través del medio de comunicación de la FAR, la revista Oenegé, que este año alcanza sus once años de publicación ininterrumpida. Igualmente, en el año 2022, el PTH celebró su 25 aniversario con la publicación del libro Caminos andados que recoge las voces de los líderes de las organizaciones ganadoras del Premio en entrevista con la periodista de Oenegé, Tatiana Pérez. A eso se sumó la producción de una pieza documental que, a través de las voces de participantes de las instituciones ganadoras, narra la historia del premio, pero, sobre todo, de las organizaciones y la labor comunitaria que le da sentido.