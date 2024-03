Walter Soto León ya no estará en Telenoticias a las 4pm

El periodista Walter Soto León anunció a través de sus redes sociales que ya no formará parte del noticiero Telenoticias a las 4pm donde era ancla junto a su esposa, la también periodista Zugey Lamela.

Soto León explicó en su Instagram que ahora será parte de Telenoticias 11 am junto a la veterana ancla Ivonne Solla. Su nuevo horario comienza hoy mismo cuando se reincorpora a sus labores luego de un tiempo fuera por el nacimiento de su hija, Cecilia Victoria.

“Esto fue como a las 4:30 am, el último bibí para Cecilia Victoria antes de regresar a trabajar. Mi gente, hoy me reincorporo a mis labores, pero quiero que sepan que ya no me verán en Telenoticias 4pm acompañando a mi esposa, Zugey Lamela. A partir de hoy formaré parte del equipo de Telenoticias 11am, junto a la compañera Ivonne Solla. Gracias por todo el cariño que nos han dado durante estas semanas que he estado fuera por paternidad, y esperamos seguir contando con su apoyo”, escribió Walter Soto León.

Al inicio de Telenoticias 11am, el periodista se mostró feliz de estar de regreso a sus labores en el noticiero de Telemundo Puerto Rico y aseguró que aún se encontraba “trasnochado”.

“Gracias, Ivonne. Trasnochado, pero estoy entusiasmado y feliz de estar de vuelta. Gracias amigos por su apoyo”, expresó el periodista.

Hasta el momento, la periodista Zugey Lamela, continuará fuera del espacio de Telenoticias 4pm mientras se encuentra en el periodo de maternidad.

Cecilia Victoria, la hija de ambos periodistas nació el pasado 31 de enero a las 10 de la mañana, pesó 7 libras y midió 19.6 pulgadas.

El pasado mes de agosto del 2023, la periodista compartió con Metro Puerto Rico que hizo ajustes en su rutina para cuidarse a sí misma y a su bebé. “Bajé revoluciones en el trabajo, estuve dos semanas de reposo”, reveló.

Para Zugey, el apoyo de su esposo fue determinante durante el proceso por el que han atravesado. La periodista explicó cómo Walter la respaldó en cada paso del camino, desde prepararle la comida hasta crearle un espacio de descanso. Afirmó que el amor de Walter y el cuidado que le brindó hicieron la diferencia mientras ella superaba los desafíos emocionales y físicos.

La pareja aseguró estar feliz y ansiosa con la llegada de su bebé.

“Estamos muy felices, ansiosos de conocer esa carita, de ver esa criatura que tanto hemos anhelado, que tanto hemos soñado por tanto tiempo”, expresó la periodista el pasado año.