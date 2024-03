“Molusco te está usando”: ¿Molesto Rocky The Kid con Burbu?

Rocky The Kid y Angelique Burgos "Burbu"

El locutor Roque José Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid le dejó saber a su compañera Angelique Burgos “Burbu” su sentir sobre la entrevista que esta realizó junto a su excompañero de labores Jorge Pabón “Molusco” con quien también ahora realizará un espectáculo.

“Yo te admiro y para irme formato podcast tipo controversial, voy a decir mi opinión. Yo te admiro yo no hubiese hecho esa entrevista”, expresó Rocky The Kid quien le explicó a su compañera que la empresa para la cual trabajan Spanish Broadcasting System (SBS) no estaría contenta con esa determinación.

Según el locutor, su pensamiento viene por la experiencia que tuvo cuando la empresa no permitió que él trabajara junto a Kobbo Santarrosa en el programa de La Comay en TeleOnce luego de haber salido de La Mega. Este comparó esa situación con la salida de Molusco quien ha sido muy controversial y crítico con la empresa para la cual trabajó.

“Aunque terminaron de buenas, imagínate en este caso que Molusco ha hablado tanto de la compañía, que tú te hayas arriesgado a tirarte para allá, yo como empleado no lo hubiese hecho”, expresó Rocky The Kid.

A esto la animadora le respondió: “Lo que pasa es que cada cual tiene libre albedrío y la empresa no me puede decir lo que yo tengo que hacer”.

En la conversación, Rocky The Kid también le aseguró a su compañera que salió “lacerada” de la entrevista y le indicó que: “yo siento que Molusco te está usando, porque en un momento dado cuando Molusco te pregunta si prefieres hacer el show conmigo tú le contestaste que no sabes y no diste una respuesta clara”.

Rocky The Kid le reclamó a su compañera de radio por no dejar claro que continuaría haciendo radio junto a él en el programa El Despelote.

Luego la animadora le aseguró que ella fue clara en que en estos momentos quiere continuar en su programa radial actual e incluso le pidió disculpas a Rocky The Kid.

“Yo en ningún momento dije que no quería estar aquí contigo ni que estaría aquí contigo ni dije que te dejaría a ti por él”, expresó Burgos.

Por su parte, Molusco respondió a Rocky The Kid en su canal de YouTube de quien aseguró que lució “mordío” por lo que se habló en la entrevista.

“Rocky demuestra pinceladas de mamonería empresarial y demuestra que básicamente mentalidad arcaica de cómo uno tiene que ver a un patrono versus un empleado. Es como no hagas nada como si la compañía fuera dueña de todos tus movimientos”, expresó Molusco.

Por último, Rocky The Kid aseguró que no se molestó con el reencuentro ya que este fue parte importante de que ambas figuras de unieran nuevamente. El pasado año Rocky The Kid contó como convenció a Molusco de que se reencontrara con Burbu mientras se encontraban en un hotel en la ciudad de Orlando al cual tuvieron que ir por compromisos de la empresa y sus emisoras en la Florida.