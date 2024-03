Gilberto Santa Rosa continúa su “Auténtico Tour” por Suramérica

El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, ha sumado grandes éxitos a su carrera desde que inició el pasado año su gira mundial de conciertos Auténtico Tour con la que en las pasadas semanas ha tenido paradas en Suramérica.

Con su reciente presentación en el Movistar Arena de Chile el pasado sábado, 9 de marzo, Santa Rosa cautivó a una audiencia entregada que vibró al ritmo de cada canción.

“Estoy emocionado y agradecido por el apoyo incondicional en Suramérica, porque no importa cuánto tiempo tarde en volver, siempre me hacen sentir como en casa. Pienso que cada presentación es una oportunidad para conectar con el público y transmitirles todo el amor que siento por la música y por ellos porque me permiten seguir disfrutando de lo que amo, que es cantarles. Fue muy bonito recibir esa energía tan particular del público en Chile; soy muy afortunado”, contó Gilberto Santa Rosa.

En el emblemático recinto Movistar Arena, la energía y el entusiasmo del público fueron palpables, demostrando una vez más la vigencia y el magnetismo del ícono puertorriqueño y sirviendo como anticipo a este próximo fin de semana. Ahora, Santa Rosa llevará su espectáculo a Perú, donde tiene programadas dos presentaciones que prometen ser igualmente memorables.

Su talento indiscutible y su elegancia han conquistado corazones en cada escenario que pisa a lo largo de su carrera consolidándolo como uno de los referentes indiscutibles del género de la salsa. Así, Gilberto Santa Rosa continúa cautivando a audiencias y con su Auténtico Tour, sigue llevando la esencia de la salsa puertorriqueña a cada rincón del planeta.

La gira Auténtico Tour no se detiene y tras su paso por Suramérica, Santa Rosa llevará su música a Estados Unidos y Europa, ampliando así su alcance y compartiendo su pasión por la salsa con seguidores de todo el mundo.

Las próximas fechas son;

LATINOAMÉRICA:

· MAR. 13- Trujillo, Perú | Teatro Upao

· MAR. 16 - Lima, Perú | Multi Espacio Costa 2

ESTADOS UNIDOS:

· MAR. 22 - Milwaukee, WI | The Pabst Theater

· MAR. 23 - Chicago, IL | The Riviera Theatre

· MAR. 24 - Indianapolis, IN | Clowes Memorial Hall

· MAR. 29 - San Antonio, TX | Tobin Center

· MAR. 30 - Mesa, AZ | Mesa Arts Center

· ABR. 6 - New York, NY | Radio City Music Hall

· ABR. 12 - Charlotte, NC | Blumenthal Center

· ABR. 13 - Durham, NC | Durham Performing Arts

· JUN. 26 - El Paso, TX | The Plaza Theatre

· JUN. 28 - Houston, TX | Smart Financial Centre

· JUN. 29 - Dallas, TX | AT&T Performing Arts

· JUN. 30 - McAllen, TX | McAllen Performing Arts Center

EUROPA:

· JUL. 6 - Milán, Italia | Opi Quad Arena

· JUL. 7 - Zurich, Suiza | Stadthalle Dietikon

· JUL. 11 - Madrid, España | Jardín Botánico

· JUL. 12 - Sant Feliu, España | Porta Ferrada

· JUL. 13 - A Coruña, España | Coliseum

· JUL. 14 - Jerez, España | Tio Pepe

· JUL. 15 - Fuengirola, España | Marenostum

· JUL. 16 - Murcia, España | Murcia On

· JUL. 19 - Palma de Mallorca, España | Palma Concert Series

· JUL. 20 - Tenerife, España | Cook Music Festival

MÉXICO Y EL CARIBE

· AGO. 8 - Ciudad de México, México | Auditorio Nacional

· AGO. 10 - Monterrey, México | Escenario GNP

· NOV. 8-11 – Crucero Auténtico de Gilberto Santa Rosa

Este último, el Crucero Auténtico de Gilberto Santa Rosa es una unión especial que el salsero realizó con una reconocida línea de cruceros que le permitirá a la fanaticada del Caballero de la Salsa acompañarlo en un fin de semana a bordo lleno de música y baile del 8 al 11 de noviembre. Todos los detalles están disponibles aquí.

Para más información sobre fechas y boletos, visite www.gilbertosantarosa.com. Para contenido exclusivo y actualizaciones, los seguidores pueden seguir a Gilberto Santa Rosa en Instagram como @santarosalive.