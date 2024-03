Estos son los boricuas que se presentarán en el Lollapalooza Chile 2024

El “Lollapalooza Chile 2024″ está a la vuelta de la esquina. El festival se llevará a cabo en el país suramericano los días 15, 16 y 17 de marzo, en el Parque Bicentenario de Cerrillos (Santiago), donde se presentarán varios conciertos al mismo tiempo.

Bien dicen que Puerto Rico es cuna de talento, por esa razón, no es para nada soprendente que varios boricuas formen parte de los artistas que se presentarán en el tan esperado evento.

Durante la primera jornada, el 15 de marzo, se presentará la puertorriqueña GALE, quien fue catalogada por la revista “Rolling Stone” como “la nueva it girl del pop latino”. La arecibeña estrenó un reciente disco en 2023 llamado “Lo Que No Te Dije”, siendo nombrado por Billboard como uno de los “mejores álbumes latinos del año.”

Mientras, el 16 de marzo contará con la presencia de Chencho Corleone, Dalex y Rainao.

El exintegrante del dúo “Plan B”, se ha destacado en el género urbano desde 1999. Ya para el 2019 comenzó una carrera como solista, logrando en 2022 ganar un Premio Lo Nuestro en la categoría “canción del año-urbano”, por su colaboración con Bad Bunny, “Me porto bonito”.

En el caso de Dalex, también formó parte del dúo “Jayma y Dalex”. No obstante, en el año 2017 se convirtiéndose en solista. A partir del 2018, lanzó su primer sencillo debut “Puesto pal millón” con Sech, Myke Towers, Justin Quiles, Arcángel y Alex Rose. Sin embargo, no fue hasta el tema “Pa mi”, con Rafa Pabón, y “Pa mi remix”, con Cazzu, Sech, Feid, Khea y Lenny Tavárez, que alcanzó la fama internacional.

Por su parte, Rainao fue publicada por la revista “Rolling Stone” como “una artista que debes conocer”. Con solo cuatro años en la industria musical, se ha destacado por cantar para que las mujeres se gocen su música y se sientan empoderadas.

Finalmente, durante el último día, el 17 marzo, Alejo se presentará en tarima.

El joven de 20 años saltó a la fama en 2022 con el lanzamiento de “Pantysito”, junto a Feid y Rob. Se ha posicionado como uno de los mayores exponentes de “La Nueva” generación de artistas urbanos. Su primera canción “Guaynabita”, en 2021, tuvo una buena acogida, especialmente en Puerto Rico, logrando posteriormente colaboraciones con artista como Wisin, Jay Wheeler, Karol G, CNCO, entre otros.

Este es el “line up” del “Lollapalooza Chile 2024″

Viernes, 15 de marzo

Feid - Limp Bizkit - Hozier - Thirty seconds to Mars - Meduza - King Gizzard & The Lizard Wizard - Pierce the veil - Overmono - Dayglow - Dombresky - Bresh - Kenia OS - Akrilla - Ximena Sariñana - León Larregui - Él mató a un policía motorizado - Latin mafia - Los Pericos - Muerdo - Gale - Diamante eléctrico - Bhavi - Ceaese - Tiano Bless - Bratty - Machuca - Bad milk - Florian - Rootz hi-fi - El significado de las flores - Cigarbox man - Jessie Reyes

Sábado, 16 de marzo

Blink-182 - Arcade fire - The Offspring - Chencho Corleone - Diplo - The Blaze - Dom Dolla - Francisca Valenzuela - MK - Movimiento Original - Dalex - Fletcher - Sky Rompiendo - Cami - Kidd Voodoo - Catupecu Machu - Monsieur Periné - Pablito Pesadilla - Rainao - Francisco Victoria - Andres Nusser - Los Miserables - Tronic - The Alive! - Fármacos - Verito Asprilla - DJ Tee - Lua Lacruz - Red Bull Batalla - Rootz Hi-fi - Aura Bae - Tenemos explosivos - José Madero - BB Trickz

Domingo, 17 de marzo

SZA - Sam Smith - Jungle - Phoenix - Above & Beyond - Grupo Frontera - Timmy Trumpet - Omar Apollo - Ana Tijoux - Congreso - The driver era - Nothing but thieves - Jere Klein - Loud Luxury - Saiko - Denise Rosenthal - Nicole - Easykid - Los Mesoneros - Alejo - NSQK - Chystemc - Gonzalo Yáñez - Yami Safdie - Taiu - Facebrooklyn - Laia - Ambar Luna - Rootz Hi-Fi - LSV