Da’Vine Joy Randolph gana su primer Oscar por “The Holdovers”

Mientras las lágrimas caían por el rostro de Da’Vine Joy Randolph, obtuvo su primer Oscar y luego pronunció un poderoso discurso sobre su comprensión de que es suficientemente buena como actriz.

“Siempre quise ser diferente. Ahora me doy cuenta de que solo necesitaba ser yo misma”, dijo Randolph, que ganó la estatuilla a la mejor actriz de reparto hoy, domingo, por el papel de Mary Lamb en “The Holdovers” (“Los que se quedan”) de Alexander Payne. Concluyó su discurso con un sincero agradecimiento a las mujeres que la han ayudado a lo largo de su carrera y a su publicista.

“Le rezo a Dios”, continuó, “para que pueda hacer esto más de una vez”.

Randolph ganó por su interpretación como la encargada de la cafetería de un internado de Nueva Inglaterra que lidia con el duelo y la pérdida. El Oscar culminó la temporada en la que se impuso en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG), los BAFTA de la Academia Británica de Cine y Globos de Oro.

“No creo que esto fuera lo que se suponía que debía hacer”, dijo Randolph, que es cantante de ópera, pero no soñaba con ser actriz cuando era niña. Su madre la convenció de tomar una clase de actuación.

“Mi madre me dijo: ‘Cruza la calle y ve a ese departamento de teatro. Hay algo allí para ti’, y agradezco a mi madre por haber hecho eso”, relató Randolph. “Le doy las gracias a todas las personas que se han cruzado en mi camino y me han acompañado y guiado. Estoy muy agradecida con toda la gente hermosa que hay ahí fuera”.

Randolph comenzó a llorar cuando estaba en su asiento mientras la ganadora del Oscar, Lupita Nyong’o, rindió homenaje a la actriz de “The Holdovers” (“Los que se quedan”) en el escenario. Nyong’o habló sobre la gran actuación de Randolph, que usó los anteojos de su abuela en la cinta.

“Qué honor ver el mundo a través de sus ojos y de los tuyos”, dijo Nyong’o.

Randolph obtuvo una nominación al Tony en 2012 por “Ghost The Musical” y sus papeles cinematográficos incluyen “Dolemite Is My Name” (“Yo soy Dolemite”) y “The United States vs. Billie Holiday” (“Los Estados Unidos contra Billie Holiday”). En la pantalla chica, estuvo en “Empire” y “Only Murders in the Building”.

Para su victoria, Randolph venció a Emily Blunt de “Oppenheimer”, Danielle Brooks de “The Color Purple” (“El color púrpura”), America Ferrera de “Barbie” y Jodie Foster en “Nyad”.