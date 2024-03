Así fue el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Cristina Porta en La Casa de los Famosos

Durante la gala de salvación en La Casa de los Famosos se lleva a cabo el posicionamiento que es cuando los habitantes del reality se posicionan detrás de quien quiere que salga y da sus razones, pero debido a que había 12 nominados, esta vez Telemundo quiso realizar un “sinceramiento”; donde los protagonistas fueron Guty, Adame y Cristina.

Sinceramiento de La Casa de los Famosos

Recordemos que la amplia tabla de nominados se debe a que la gran mayoría de los famosos hizo complot, algo que está prohibido.

Luego de que hubiera varios “sinceramientos” hacia Guty, le tocó el turno a Cristina Porta y eligió a Alfredo Adame, a quien ha llamado en varias ocasiones misógino.

Cuando Nacho Lozano le pidió a Cristina hablar, esto fue lo que dijo: “Es verdad que mi familia es humilde y me dio los valores y la educación, y también la valentía para ponerme delante de hombres como tú, para no callarme. Me llamaste machorra peleona por ser una mujer que se enfrenta a machistas como tú. Gracias a mi papá aprendí a no tenerle miedo a personas como tú”. A lo que Adame simplemente le bostezó en la cara.

Adame vs. Cristina

Más tarde, cuando fue el turno de Adame, este le respondió a Cristina: “En las últimas semanas te la haz pasado fastidiando, molestando, insultando y ofendiendo a mis compañeras. Y, en el caso de los hombres, te has conducido de manera machorra y peleonera. Te has convertido en la apestada de la casa porque nadie quiere convivir contigo”.

Cristina le contestó: “Gracias porque me haces mucho más fuerte. Eres misógino y machista, y lo has hecho relucir. Las mujeres que ven este show no deberíamos querer ver a un hombre como tu ni aquí ni en la calle. Gracias por decirme apestada si el enemigo eres tú porque me haces fuerte. Yo no estoy sola porque hay mucha gente que me quiere. Tu sales, y estás solo. Me das lástima”.