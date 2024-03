Boricua gana premio como mejor diseñador de modas latino en el New York Fashion Award

El puertorriqueño Elier Aubret se alzó con el prestigioso galardón “Best Latin American Fashion Designer of The Year”, dentro del New York Fashion Award.

El renombrado diseñador estará presente en la gala del New York Fashion Award, que se llevará a cabo el miércoles, 24 de abril en Waterside, West New York. La ceremonia será dedicada a las mujeres emprendedoras, y el tema de este año transportará a todos de regreso al área de Victorian Vintage.

El equipo de producción del evento informó a Aubret, en declaraciones escritas, que “tu notable logro como ‘Best Latin American Fashion Designer of The Year’ te ha valido este reconocimiento y esperamos celebrar tu talento en medio de la elegancia de este tema”.

Emocionado por la distinción, Aubret señaló que “siempre que voy a presentar mis colecciones en Nueva York lo hago dando lo mejor de mí: el talento, mis tendencias, mi estilo, demostrando el ADN de mi línea”.

Aunque empezó de manera formal en la profesión en 2022, su pasión comenzó desde muy niño por influencias de su familia. Su abuela materna Carmen Valentín fue costurera en Añasco. Ya en su evolución en la competitiva industria de la moda, estuvo cerca de afamados diseñadores como Nono Maldonado y Mirtha Rubio, quienes lo llevaron de la mano, y luego de Carlota Alfaro.

El experto recordó sus primeros pasos en la Ciudad de los Rascacielos en 2018. Fue invitado a formar parte del New York Fashion Week, esto después del azote del huracán María el año anterior en Puerto Rico.

Elier Aubret, quien en 2023 exhibió a nivel local su colección “Vida” dentro del Expo Moda, a beneficio del Hospital Oncológico Isaac González Martínez del Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras, adelantó que en octubre próximo volverá al evento. Entre sus proyectos a corto plazo sobresale debutar en otra plataforma de la moda a nivel mundial.

Elier Aubret es muy popular por su estilo único, moderno y sexy, siendo catalogado como un diseñador clásico y de moda. Sus vestidos de noche— hechos a medida— resaltan en ceremonias con alfombra roja, y la línea “Ready to Wear” es la predilecta de personalidades locales, entre las que se encuentran desde cantantes, actrices y reinas de belleza, así como también de un grupo selecto de mujeres amantes de la moda.