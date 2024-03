Actriz de Euphoria desvela mal rato que pasa tras parón de la serie: “Llevo seis meses sin pagar el alquiler”

Muchos chistes se han hecho sobre el tiempo que le ha llevado a Euphoria volver a la acción desde su pasada temporada. La mega exitosa serie de HBO cuenta con una gran masa de seguidores pero, debido a las ajetreadas agendas de sus actores estrellas como Zendaya, Jacob Elordi o Sydney Sweeney, la tercera temporada aún no se asoma en el horizonte y esto ha representado un problema para otros actores del elenco, con menos renombre.

Tal es el caso de Nika King, quien interpreta a la madre de Rue, la protagonista, en la serie. En un reciente monólogo, desveló entre chistes, que está harta de que le pregunten cuando vuelve ‘Euphoria’ y que ella es la primera interesada en saberlo porque, básicamente, no tiene ni para pagar el alquiler.

¿Qué dijo Nika Kinga sobre el regreso de Euphoria?

“La gente me dice “Necesitamos temporada 3″ y yo “YO necesito la temporada 3″. No he pagado el alquiler en seis meses... y Zendaya está en París en la Fashion Week y yo “¡Zorra, ven a casa!, te necesito... mamá te necesita”. Todos se están riendo, pero lo digo en serio, no he tenido nada de trabajo”.

Aunque con un poco de humor, King admitió que si bien pensó que le lloverían las oportunidades durante la pausa de ‘Euphoria’ no ha logrado ni un trabajo de actriz en todo este tiempo, lo que poco a poco ha menguado sus ahorros. Una preocupación que compartió con Taraji P. Henson, quien le dijo que se “acostumbre a eso”.

La temporada 2 de Euphoria vio la luz en 2022 y desde entonces, Hollywood vivió el parón de algunos meses de escritores y actores que afectó, indudablemente, a la etapa de pre-producción de la serie de HBO.

Hasta ahora, los únicos detalles que se conocen es que, como desveló su creador, Sam Levinson, esta tercera temporada está planteada como una película noir y contará nuevamente con Zendaya, Hunter Schaffer, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Dominic Finke, Jacob Elordi, Storm Reid y Nika King en su reparto, sin saber que será del personaje Fez, interpretado por Agnus Cloud, quien falleció el pasado julio de 2023.