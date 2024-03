¿Qué hizo Adamari López con el anillo de compromiso que le dio Luis Fonsi?

Adamari López, reconocida presentadora y actriz puertorriqueña, ha compartido en una reciente entrevista con el conductor mexicano Yordi Rosado detalles sobre su fallido matrimonio con el cantante Luis Fonsi y lo que hizo con el anillo de compromiso que este le entregó.

En la entrevista, Adamari expresó su profundo agradecimiento hacia Fonsi por su apoyo durante su lucha contra el cáncer. “Él estuvo siempre preocupado en todo ese proceso. Si no hubiese sido por él, creo que me hubiese encontrado muy avanzada la enfermedad y a lo mejor no hubiese sido el mismo desenlace”, afirmó la actriz.

Adamari López contó lo que sucedió con el anillo de compromiso que le dio Luis Fonsi

Sin embargo, también reconoció que la misma persona que la ayudó a superar la enfermedad también le causó un gran dolor en otro aspecto de su vida. La conductora recordó el momento en el que Fonsi le pidió el divorcio, mientras ella estaba de viaje. “Un día, estando yo de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar”, señaló. Uno de los momentos más intrigantes de la entrevista fue cuando Yordi Rosado preguntó qué hizo López con el anillo de compromiso que Fonsi le había dado.

El anillo de compromiso es un símbolo cargado de significado emocional, y muchas personas que han pasado por una separación o divorcio enfrentan la decisión de qué hacer con él. En el caso de la actriz, optó por conservarlo en una caja de seguridad, aunque no lo usa. A través de sus palabras, dejó en claro que, aunque el anillo de compromiso pueda representar una etapa pasada de su vida, sigue guardándolo quizás como un recuerdo de los altibajos que ha enfrentado y las lecciones que ha aprendido.